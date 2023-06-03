Пользователи не спешат обновляться до Windows 11, даже несмотря на то, что "десятка" больше не получит новых функций.

Маркетинговое агентство Statcounter опубликовало свежий отчет о распространении разных версий ОС Windows. Статистика показывает, что Windows 11 никак не может добиться всеобщей "народной любви".

По состоянию на май 2023 года и спустя уже скоро как 2 года со своего релиза Windows 11 установлена только на 22.95% компьютеров. И это несмотря на то, что в январе этого года Microsoft окончательно прекратила поддержку Windows 7 и 8.1.

Лидером по-прежнему с большим отрывом остается Windows 10 – ее доля составляет 71.9%. Аналитики отметили, что переход на Windows 11 в последние месяцы происходит крайне медленными темпами, тогда как процент пользователей, предпочитающих "десятку", наоборот, понемногу растет.

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В то же время у старушки Windows 7 доля составляет 3,61%. Windows 8.1 занимает 0,72% рынка, Windows 8 – 0,37%, а легендарная Windows XP все еще установлена на 0,32% всех ПК. Как видно, на Windows 10 и Windows 11 приходится доля в почти 95% от всех пользователей "винды".

Среди украинских пользователей самой популярной операционкой от Microsoft также является Windows 10, доля которой составила внушительные 79.96%. На втором и третьем местах расположились Windows 11 и 7 – с долей 12.72% и 5.74% соответственно.

Примечательно, что новая ОС Windows 11 намного популярнее среди геймеров. Статистика Steam по железу показывает, что "одинадцатка" установлена на 35% игровых ПК. В это же время доля "десятки" составляет 62%.

Windows 10 – все: Microsoft прекращает выпуск обновлений для ОС

Microsoft всячески пытается "пересадить" пользователей на новую ОС и ранее объявила, что Windows 10 больше не будет получать функциональные нововведения – только исправления ошибок и патчи безопасности. Полностью поддержка системы закончится в 2025 году.

Само собой, на этом фоне компания порекомендовала своим пользоваться перейти на более актуальную Windows 11. Тех, кто будет придерживаться старой операционной системы, ожидает постепенное ухудшение функциональности их устройств.

А меж тем уже в следующем году выйдет Windows 12, в которой акцент будет сделан на искусственном интеллекте и оптимизации аппаратного и программного обеспечения. А в плане дизайна Windows 12 будет еще больше похожа на MacOS.

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