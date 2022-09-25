С такими сервисами можно не переживать, если слетела Windows или "накрылся" жесткий диск.

Не всегда есть возможность использовать физические носители данных. Иногда нужно срочно освободить место на своем жестком диске или позаботится о том, чтобы данные никуда не делись и были всегда "под рукой", независимо от вашего местопребывания.

Для этого и существуют облачные хранилища, которые позволяют использовать аппаратные возможности других компьютеров через всемирную паутину. О лучших предложениях облачных хранилищ, которые существуют на рынке и поговорим.

Dropbox

Пожалуй, один из лучших сервисов, который позволяет использовать до 2 ГБ свободного места бесплатно. Платные тарифы подразумевают 3 терабайта памяти за 16,58 доллара в месяц.

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В это облако встроен Paper, который позволяет открывать текстовые документы прямо внутри площадки без скачиваний. Также к вашему диску на Dropbox можно подключить другие сервисы, которые упрощают коллективный доступ к данным или помогут управлять вашими проектами.

К слову, бесплатные 2 ГБ свободного места можно легко увеличить благодаря реферальной программе. За каждого приглашенного друга пользователь получает бонусные +500 МБ свободного места.

Google Drive

Популярный сервис от корпорации Google. Предоставляет пользователям до 15 ГБ свободного пространства бесплатно.

Изначально поставляется в смартфонах с операционной системой Android, что также удобно, поскольку за все отвечает один созданный пользователем аккаунт. Может использоваться и на других операционных системах.

OneDrive

Облачное хранилище от другого техногиганта – Microsoft. Позволяет использовать до 5 ГБ свободного места бесплатно для всех пользователей.

Пользователи хорошо оценивают OneDrive, поскольку сервис автоматически синхронизируется с приложениями Microsoft: Word, PowerPoint, Excel. Функция очень удобна и позволяет работать с данными без лишних скачиваний.

К слову, по подписке на Office 365 Personal пользователь, помимо всех других преимуществ, получает также 1 терабайт свободного места на OneDrive.

iCloud

Удобное облачное хранилище, которое поставляется вместе с продукцией компании Apple – нужно только создать учетную запись. Пользоваться хранилищем можно и на Windows, а на старте предоставляется 5 ГБ бесплатного пространства. За больше места – придется платить.

На iCloud также удобно создавать резервные копии фотографий или данных с техники Apple. Вдобавок при помощи iCloud можно синхронизировать все яблочные гаджеты под одним аккаунтом.

pCloud

Также, как вариант, надежное швейцарское облако, которое славится своей защищенностью всех данных, находящихся на их серверах.

Бесплатно можно использовать до 10 ГБ памяти, дальше тарифы стартуют от 50 евро в год за 500 ГБ. Также можно купить хранилище навсегда за 175 евро, а не оплачивать ежемесячно.

Дополнительно, можно оформить услугу шифровки всех данных на устройствах компании. Стоит это 48 евро в год и значительно увеличивает ступень защищенности файлов.

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