Из-за нее браузер отправляет почти все посещаемые URL-адреса на сторонний ресурс.

Пользователи обнаружили странное поведение браузера Edge, который отправляет почти все посещаемые URL-адреса на сайт Bing API. Все это, якобы, получилось из-за ошибки.

На ситуацию обратил внимание портал The Verge, который выяснил, что данный феномен связан с некорректно реализованной новой функцией в Microsoft Edge.

Речь о функции "подписки на создателей контента", включенную по умолчанию. В теории она должна уведомлять поисковик Bing о переходе на такие сайты, как YouTube, The Verge или Reddit, чтобы предоставить пользователю рекомендации по интересующей его тематике. Но из-за "кривой" реализации функция начала отправлять в Bing практически все URL-адреса из журнала, что привело к утечке данных.

Видео дня

Microsoft впервые начала тестировать эту функцию в прошлом году, а в последние месяцы развернула ее более широко. Представитель компании уже заявил о расследовании этого вопроса. А пока пользователям рекомендуется отключить проблемную функцию. Для этого нужно:

перейти в "Настройки";

выбрать вкладку "Конфиденциальность, поиск и службы" → "Сервисы";

отключить переключатель рядом с "Показывать предложения подписаться на создателей в Microsoft Edge".

Напомним, ранее Microsoft Edge научили улучшать качество старых видео с помощью искусственного интеллекта – теперь смешные видео из нулевых можно "освежить" до 4K-разрешения. Но есть нюанс: это работает только на компьютерах с топовыми видеокартами от NVIDIA и AMD.

Также в браузере Microsoft теперь каждый желающий может создать картинку с помощью нейросети. Чтобы воспользоваться функцией, достаточно просто нажать на значок Image Creator в боковой панели Edge и написать словами то, что вы хотите создать.

Ранее УНИАН отобрал пятерку полезных дополнений для Chrome и других популярных браузеров, которые точно пригодятся в 2023 году.

Вас также могут заинтересовать новости: