Инструмент Image Creator основан на расширенной версии нейромодели DALL-E для создания изображений по текстовому описанию.

В браузере Microsoft Edge для всех пользователей, независимо от ОС компьютера, заработала функция генерации изображений через нейросеть DALL-E. Ее можно найти в боковой панели.

Image Creator была представлена в конце марта. Технология основана на расширенной версии нейромодели DALL-E от OpenAI для создания изображений по текстовому описанию. Помимо боковой панели Microsoft Edge, Image Creator можно обнаружить в чат-боте Bing AI, а также в виде самостоятельного сервиса.

Чтобы воспользоваться функцией в браузере Microsoft, достаточно просто нажать на значок Image Creator в боковой панели и написать словами то, что вы хотите создать. Созданное изображение можно загрузить и использовать в любом месте.

А еще в стабильной версии Microsoft Edge теперь работает инструмент обмена файлами и документами между устройствами – он называется Drop. В окошко Drop на боковой панели можно "сбросить" документы или изображения, и вскоре они окажутся в том же разделе браузера на других устройствах.

Напомним, ранее самая популярная нейросеть для генерации изображений MidJourney обновилась до пятой версии: теперь картинки не отличить от реальных фото. Разработчики повысили детализацию, скорость работы и уровень проработки лиц. Кроме того, ИИ начал лучше "понимать" запросы.

Впрочем, не так давно разработчики MidJourney временно приостановили работу бесплатной пробной версии нейроалгоритма из-за завирусившихся изображений ареста Трампа. Генератор изображений слишком часто использовали для создания "дипфейков", что не понравилось ее создателям.

Вместе с тем УНИАН делился подборкой лучший нейросетей, которые рисуют по словам. Для достижения невероятного результата не обязательно уметь рисовать – достаточно просто правильно сформулировать текстовый запрос или подобрать уже существующие картинки.

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