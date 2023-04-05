Речь идет о возможности заблокировать все автоматически проигрывающиеся видео, которые могут встречаться на разных сайтах.

Похоже, Microsoft всерьез занялась проблемой автоматического воспроизведения видео на различных веб-сайтах. Компания запустила тестирование новой функции в своем браузере Edge, которая позволяет по умолчанию отключить проигрывание роликов в случае, если пользователь сам его не запускал.

До этого в Edge уже была похожая функция – она блокировала автовоспроизведение видео, если пользователь недавно посещал эту страницу. Однако в Microsoft рассказали, что им продолжают поступать просьбы о том, чтобы такие ролики вообще не воспроизводились автоматически и не мешали своей назойливостью.

Как включить функцию

Нововведение появится в вашем Edge "в ближайшее время", но прямо сейчас его можно активировать вручную через экспериментальные настройки. Для этого:

Видео дня

Скачайте специальную версию Microsoft Edge для тестировщиков – называется Edge Canary.

В строке поиска введите edge://flags/#edge-autoplay-user-setting-block-option и переключите настройку на вкладку "Enabled".

После этого соответствующая функция появится в обычных настройках браузера в разделе "Файлы cookie и разрешения сайтов", где нужно выбрать "Заблокировать".

Главный конкурент Edge – Google Chrome – в настоящее время не предлагает подобной функцией, но позволяет отключить звук автоматически воспроизводимых аудио и видео нажатием специальной кнопки.

Напомним, ранее Microsoft Edge научили улучшать качество старых видео с помощью искусственного интеллекта – теперь смешные видео из нулевых можно "освежить" до 4K-разрешения. Но есть нюанс: это работает только на компьютерах с топовыми видеокартами от NVIDIA и AMD.

А в одной из предыдущих заметок УНИАН перечислил 5 причин перейти с Chrome на Microsoft Edge, если вы еще этого не сделали. В их числе удобные вертикальные вкладки, режим эффективности и встроенная защита от утечки паролей.

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