Браузер Chrome получил 3 новые ИИ-функции, которые пригодятся всем пользователям

Google добавила в свой фирменный браузер Chrome сразу три нововведения, которые призваны упростить работу с поиском, товарами и историей. Все они работают на базе новейших моделей Google AI и Gemini, пишет MacRumors.
Первое нововведение позволяет пользователям искать то, что они видят на экране своего браузера с помощью Google Lens, не покидая вкладку. Google говорит, что достаточно просто выделить картинку или текст, и откроется специальный поиск. Также можно просто кликнуть по объекту правой кнопкой мыши.
Поиск можно уточнить по цвету, бренду и ряду других параметров, есть также возможность задавать ИИ уточняющие вопросы о том, что он нашел, чтобы погрузиться глубже в тему. По сути, это аналог Circle to Search в смартфонах Google и Samsung.
Вторая функция – "Сравнение вкладок". Она позволяет сравнивать товары из разных вкладок, без необходимости переключаться между ними. Например, у вас в нескольких вкладках открыты страницы с разными моделями наушников – ИИ покажет их в виде единой таблицы в одном окне. Либо сам сравнит цены.
Третье нововведение позволяет найти и открыть сайт, о котором вы забыли. Достаточно зайти в соответствующий раздел Chrome и в специальном поле ввести запрос – например, "магазин мороженого, который я искал на прошлой неделе". И программа покажет все релевантные страницы из вашей истории.
Первая функция, с поиском через Google Lens, уже доступна всем пользователям Chrome. Остальные появятся в ближайшие недели – пока, правда, только в США.
Напомним, ранее в Google Chrome появился режим максимальной экономии памяти. Особо полезной эта функция окажется для владельцев слабых ПК и ноутбуков, особенно в период отключений света.