Браузер Chrome получил 3 новые ИИ-функции, которые пригодятся всем пользователям

Например, можно попросить ИИ найти и открыть сайт, о котором вы забыли, или сравнить цены в магазинах.

Google добавила в свой фирменный браузер Chrome сразу три нововведения, которые призваны упростить работу с поиском, товарами и историей. Все они работают на базе новейших моделей Google AI и Gemini, пишет MacRumors.

Первое нововведение позволяет пользователям искать то, что они видят на экране своего браузера с помощью Google Lens, не покидая вкладку. Google говорит, что достаточно просто выделить картинку или текст, и откроется специальный поиск. Также можно просто кликнуть по объекту правой кнопкой мыши.

Поиск можно уточнить по цвету, бренду и ряду других параметров, есть также возможность задавать ИИ уточняющие вопросы о том, что он нашел, чтобы погрузиться глубже в тему. По сути, это аналог Circle to Search в смартфонах Google и Samsung.