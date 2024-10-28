iPhone получили обновление с первыми ИИ-функциями, но есть нюанс

Apple Intelligence доступен только на 15 Pro/Pro Max и новеньких iPhone 16.

Компания Apple выпустила iOS 18.1 для всех поддерживаемых устройств. Это обновление примечательно тем, что в нем впервые появились функции Apple Intelligence на базе искусственного интеллекта (ИИ), которые были представлены еще летом.

Обновившись до iOS 18.1, вы получите следующие ИИ-фишки:

Writing Tools для работы с текстом и ИИ-сводка уведомлений.

Clean Up в приложении "Фото" для удаления объектов.

При чтении любой веб-страницы в Safari можно попросить ИИ привести краткое содержании статьи.

Умная сортировка электронной почты.

Создание слайдшоу по текстовому запросу.

Специальный режим фокусировки, при котором ИИ отображает только самые важные уведомления от часто используемых приложений.

Размер обновления составляет 1.8 ГБайт, но для функций Apple Intelligence потребуется не менее 4 ГБайт свободного места на накопителе. Обновиться могут владельцы всех iPhone, начиная с XS, но Apple Intelligence доступен только на 15 Pro/Pro Max и iPhone 16.

Видео дня

Для тех, чей Айфон не поддерживает ИИ, Apple тоже приготовила несколько полезных фич. Пожалуй, самая важная – возможность записи и расшифровки телефонных разговоров. Также компания обновила дизайн и функции Siri.

Помимо этого, появились функции для защиты слуха и диагностики сопутствующих проблем для AirPods Pro 2 и доступ к чипу NFC для сторонних разработчиков.

Другие возможности Apple Intelligence, включая интеграцию ChatGPT и работу Genmoji и Image Playground, появятся в iOS 18.2 до конца года. А полноценно система заработает весной 2025 года с релизом iOS 18.3 или 18.4.

Отметим, что на смартфонах Samsung функции ИИ доступны даже на среднебюджетных моделях, пусть и в несколько урезанном виде. Они будут предоставляться бесплатно до конца 2025 года, после чего Samsung намерена ввести ИИ-подписку.

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