iPhone получили обновление с первыми ИИ-функциями, но есть нюанс

Компания Apple выпустила iOS 18.1 для всех поддерживаемых устройств. Это обновление примечательно тем, что в нем впервые появились функции Apple Intelligence на базе искусственного интеллекта (ИИ), которые были представлены еще летом.
Обновившись до iOS 18.1, вы получите следующие ИИ-фишки:
- Writing Tools для работы с текстом и ИИ-сводка уведомлений.
- Clean Up в приложении "Фото" для удаления объектов.
- При чтении любой веб-страницы в Safari можно попросить ИИ привести краткое содержании статьи.
- Умная сортировка электронной почты.
Создание слайдшоу по текстовому запросу.
- Специальный режим фокусировки, при котором ИИ отображает только самые важные уведомления от часто используемых приложений.
Размер обновления составляет 1.8 ГБайт, но для функций Apple Intelligence потребуется не менее 4 ГБайт свободного места на накопителе. Обновиться могут владельцы всех iPhone, начиная с XS, но Apple Intelligence доступен только на 15 Pro/Pro Max и iPhone 16.
Для тех, чей Айфон не поддерживает ИИ, Apple тоже приготовила несколько полезных фич. Пожалуй, самая важная – возможность записи и расшифровки телефонных разговоров. Также компания обновила дизайн и функции Siri.
Помимо этого, появились функции для защиты слуха и диагностики сопутствующих проблем для AirPods Pro 2 и доступ к чипу NFC для сторонних разработчиков.
Другие возможности Apple Intelligence, включая интеграцию ChatGPT и работу Genmoji и Image Playground, появятся в iOS 18.2 до конца года. А полноценно система заработает весной 2025 года с релизом iOS 18.3 или 18.4.
Отметим, что на смартфонах Samsung функции ИИ доступны даже на среднебюджетных моделях, пусть и в несколько урезанном виде. Они будут предоставляться бесплатно до конца 2025 года, после чего Samsung намерена ввести ИИ-подписку.