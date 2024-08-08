Внедрение произойдет через обновление One UI 6.1.1, которое должно выйти в ближайшие месяцы.

В отличие от ИИ Apple, который будут поддерживать только iPhone 15 Pro и Pro Max, искусственный интеллект Samsung Galaxy AI выйдет за рамки флагманских моделей и появится на более дешевых устройствах серии Galaxy A. Об этом сообщили источники портала SamMobile.

Уже в этом году, предположительно, до конца сентября, поддержку фирменного ИИ получат как минимум две модели – Galaxy A35 и Galaxy A55, которые вышли в марте этого года. Но без нюансов не обошлось.

Во-первых, они получат слегка урезанный функционал. Какие именно функции останутся недоступными, инсайдеры не знают, но предполагают, что Samsung исключит лишь те из них, которые требуют больших вычислительных мощностей и большого объема ОЗУ. Например, Instant Slow-Mo, позволяющая при помощи ИИ замедлять любое видео с дорисовкой кадров.

Во-вторых, обновление прошивки для устройств А-серии будет ограничено моделями 2024 года. Прошлогодние и более старые аппараты останутся без ИИ-функций. Внедрение произойдет через обновление One UI 6.1.1.

В настоящий момент самым доступным телефоном с поддержкой Galaxy AI является Galaxy S23 FE. В плане возможностей он не сильно уступает флагманам, по сути лишившись лишь умного замедления видео.

Ранее сообщалось, что функции искусственного интеллекта в устройствах Samsung Galaxy будут платными с 2026 года. Тем же путем пойдет и Apple, которая собирается вести новую подписку на расширенные функции ИИ.

Ожидается, что Samsung представит новую флагманскую серию Galaxy S25 в январе-феврале 2025-го, а до этого времени компания еще должна выпустить Galaxy S24 FE. Он получит дизайн и начинку от топовых моделей Galaxy этого года, но стоить при этом буде заметно дешевле.

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