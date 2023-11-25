Судя по всему, новая версия OneUI 6 скопировала проблему экранов iPhone 15.

Samsung уже активно начала распространять новую версию OneUI среди своих устройств, и к концу 2023 года обновиться должно более 35 девайсов, включая смартфоны и планшеты. Однако новая ОС неприятно удивила некоторых пользователей.

В интернете появляются сообщения от владельцев Samsung Galaxy, в которых говорится, что обновление One UI 6.0 грозит опасностью выгорания экрана. Это связано с тем, что в фирменной самсунговской оболочке не работает функция Pixel Shift.

Функция Pixel Shift смещает изображение на экране с временным интервалом – это почти незаметно визуально, но препятствует постепенной деградации пикселей и повышает срок службы экрана OLED. В One UI 5.0 Pixel Shift работает, однако, как оказалось, в One UI 6.0 она отключена.

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Проверить это можно на своем смартфоне, сделав скриншот интерфейса, затем открыть его в "Галерее", развернуть смартфон в горизонтальную ориентацию и вернуть в вертикальную.

Сразу после этого сделайте скриншот. Если элементы интерфейса строки состояния идеально накладываются, то это означает, что смещения пикселей не происходит. Если же элементы как бы смазаны на несколько пикселей, как на скриншоте слева, то смещение есть.

Таким образом, речь идет о программной ошибкой, а не физической проблеме. Скорее всего, Samsung выпустит обновление, исправляющее этот недостаток, а тем, кто еще не обновился, пока лучше повременить с переходом на новую ОС. Правда, в самой компании ситуацию пока не комментируют.

Напомним, что вскоре после выхода iPhone 15 пользователи тоже жаловались на выгорание экрана. Apple за неделю исправила проблему с ближайшим обновлением, и "выгорающие" экраны резко перестали быть таковыми.

Пока что стабильная версия One UI 6.0 на Android 14 доступна владельцам серии Galaxy S23 и S22. Но уже скоро ее начнут получат среднебюджетные и бюджетные модели. Будущая флагманская линейка Galaxy S24 будет работать на One UI 6.0 прямо "из коробки".

Другие флагманы на базе Android обновятся до своих оболочек до конца года. К примеру, в декабре устройства Xiaomi начнут получать HyperOS, которая пришла на замену оболочки MIUI.

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