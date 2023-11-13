Корпорация Samsung опубликовала список своих устройств, которые обновятся до операционной системы Android 14 с интерфейсом One UI 6.0 до конца 2023 года. Среди них есть как смартфоны, так и планшеты.
Вслед за Galaxy S23 в числе первых апдейт получат девайсы, относящиеся к флагманским линейкам прошлых лет – речь о сериях S21 и S22. Кроме того, не забыли обновить и модели начального и среднего уровня. Ниже – полные списки на сегодня.
В список совместимых с One UI 6 моделей вошли:
- Galaxy S23 — 30.10.2023 [уже обновились]
- Galaxy S23+ — 30.10.2023 [уже обновились]
- Galaxy S23 Ultra — 30.10.2023 [уже обновились]
- Galaxy S22 — 15.11.2023
- Galaxy S22+ — 15.11.2023
- Galaxy S22 Ultra — 15.11.2023
- Galaxy S23 FE — 20.11.2023
- Galaxy Z Flip 5 — 13.11.2023
- Galaxy Z Fold 5 — 13.11.2023
- Galaxy A34 — 13.11.2023
- Galaxy A54 — 13.11.2023
- Galaxy A14 5G — даты релиза нет
- Galaxy A13 5G — 20.11.2023
- Galaxy A33 5G — 20.11.2023
- Galaxy A52 — 27.11.2023
- Galaxy A52s 5G — 27.11.2023
- Galaxy A53 5G — 20.11.2023
- Galaxy A72 — 30.11.2023
- Galaxy S21 — 20.11.2023
- Galaxy S21+ — 20.11.2023
- Galaxy S21 Ultra — 20.11.2023
- Galaxy S21 FE — 24.11.2023
- Galaxy Z Flip 4 — 20.11.2023
- Galaxy Z Fold 4 — 20.11.2023
- Galaxy A13 — 27.11.2023
- Galaxy A14 — даты релиза нет
- Galaxy A23 5G — 27.11.2023
- Galaxy A25 5G — 01.12.2023
- Galaxy A52 5G — даты релиза нет
- Galaxy Tab A7 Lite — даты релиза нет
- Galaxy Z Flip 3 — 27.11.2023
- Galaxy Z Fold 3 — 27.11.2023
- Galaxy A04s — 04.12.2023
- Galaxy XCover 5 — 08.12.2023
- Galaxy A05s — даты релиза нет
Будущая флагманская линейка Galaxy S24 будет работать на One UI 6.0 "из коробки". Премьера новых смартфонов, по слухам, состоится 17 января, то есть на несколько недель раньше, чем у предшественников.
Пользователи, обновившиеся до One UI 6.0, получат обновленную панель быстрых настроек с упрощенным доступом к регуляторам, новенький шрифт и дизайн эмодзи по умолчанию, новый виджет с погодой, а процесс переноса данных с других Android-смартфонов теперь стал проще.
Также в One UI 6.0 прокачали приложение "Камера": функция AI Image Clipping позволит вырезать определенные объекты из фотографий и превратить их в наклейки, которые можно разместить на других фотографиях. Samsung также обновила приложение Galaxy Enhance-X, которое улучшает качество фото при помощи искусственного интеллекта.
Другие смартфоны на базе Android обновятся до своей оболочки до конца года. К примеру, в декабре устройства Xiaomi начнут получать HyperOS, которая пришла на замену оболочки MIUI.