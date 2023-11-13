Обновиться смогут как владельцы бюджетных моделей, так и флагманских.

Корпорация Samsung опубликовала список своих устройств, которые обновятся до операционной системы Android 14 с интерфейсом One UI 6.0 до конца 2023 года. Среди них есть как смартфоны, так и планшеты.

Вслед за Galaxy S23 в числе первых апдейт получат девайсы, относящиеся к флагманским линейкам прошлых лет – речь о сериях S21 и S22. Кроме того, не забыли обновить и модели начального и среднего уровня. Ниже – полные списки на сегодня.

В список совместимых с One UI 6 моделей вошли:

Galaxy S23 — 30.10.2023 [уже обновились]

Galaxy S23+ — 30.10.2023 [уже обновились]

Galaxy S23 Ultra — 30.10.2023 [уже обновились]

Galaxy S22 — 15.11.2023

Galaxy S22+ — 15.11.2023

Galaxy S22 Ultra — 15.11.2023

Galaxy S23 FE — 20.11.2023

Galaxy Z Flip 5 — 13.11.2023

Galaxy Z Fold 5 — 13.11.2023

Galaxy A34 — 13.11.2023

Galaxy A54 — 13.11.2023

Galaxy A14 5G — даты релиза нет

Galaxy A13 5G — 20.11.2023

Galaxy A33 5G — 20.11.2023

Galaxy A52 — 27.11.2023

Galaxy A52s 5G — 27.11.2023

Galaxy A53 5G — 20.11.2023

Galaxy A72 — 30.11.2023

Galaxy S21 — 20.11.2023

Galaxy S21+ — 20.11.2023

Galaxy S21 Ultra — 20.11.2023

Galaxy S21 FE — 24.11.2023

Galaxy Z Flip 4 — 20.11.2023

Galaxy Z Fold 4 — 20.11.2023

Galaxy A13 — 27.11.2023

Galaxy A14 — даты релиза нет

Galaxy A23 5G — 27.11.2023

Galaxy A25 5G — 01.12.2023

Galaxy A52 5G — даты релиза нет

Galaxy Tab A7 Lite — даты релиза нет

Galaxy Z Flip 3 — 27.11.2023

Galaxy Z Fold 3 — 27.11.2023

Galaxy A04s — 04.12.2023

Galaxy XCover 5 — 08.12.2023

Galaxy A05s — даты релиза нет

Будущая флагманская линейка Galaxy S24 будет работать на One UI 6.0 "из коробки". Премьера новых смартфонов, по слухам, состоится 17 января, то есть на несколько недель раньше, чем у предшественников.

Видео дня

Пользователи, обновившиеся до One UI 6.0, получат обновленную панель быстрых настроек с упрощенным доступом к регуляторам, новенький шрифт и дизайн эмодзи по умолчанию, новый виджет с погодой, а процесс переноса данных с других Android-смартфонов теперь стал проще.

Также в One UI 6.0 прокачали приложение "Камера": функция AI Image Clipping позволит вырезать определенные объекты из фотографий и превратить их в наклейки, которые можно разместить на других фотографиях. Samsung также обновила приложение Galaxy Enhance-X, которое улучшает качество фото при помощи искусственного интеллекта.

Другие смартфоны на базе Android обновятся до своей оболочки до конца года. К примеру, в декабре устройства Xiaomi начнут получать HyperOS, которая пришла на замену оболочки MIUI.

Вас также могут заинтересовать новости: