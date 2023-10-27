В этом списке смартфоны, планшеты, телевизоры и не только.

На вчерашней презентации Xiaomi вместе с новыми флагманами представила HyperOS – это замена оболочки MIUI, на которой теперь будут работать все устройства компании.

Сегодня Xiaomi опубликовала официальный список устройств, которые первыми получат новую систему. В этом списке смартфоны, планшеты, телевизоры и не только.

Кроме свежеанонсированных Xiaomi 14 и Xiaomi Watch S3, с декабря 2023 года по январь 2024-го обновление HyperOS получат вот эти устройства бренда:

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6

Redmi K60 Extreme Edition

Redmi K60 Pro

Redmi K60

Xiaomi TV S Pro 65 Mini LED

Xiaomi TV S Pro 75 Mini LED

Xiaomi TV S Pro 85 Mini LED

Xiaomi Smart Camera 3 Pro PTZ version

Xiaomi Sound

Ранее в сети публиковался более обширный список гаджетов, которые должны получить поддержку HyperOS. Он охватывает почти все актуальные модели устройств Xiaomi и ее суббрендов, представленные за последние два года.

Международная версия системы для устройств Xiaomi/Redmi/Poco ожидается в первом квартале 2024 года.

Главное изменение в HyperOS по сравнению с MIUI заключается в том, что смартфон в новой концепции станет пультом для всех устройств Xiaomi: часов, телевизоров, роутеров и даже электромобиля. Все они со своими настройками будут появляться в шторке.

В плане внешнего вида HyperOS будет иметь по сути тот же дизайн, что и MIUI, но производительность в некоторых задачах вырастет на 70%. На смартфонах размер новой ОС будет составлять всего 8,75 ГБ, что делает ее самой легкой оболочкой Android.

Смартфоны Xiaomi 14 не только первыми получат новую прошивку HyperOS, они также оснащены самым топовым Snapdragon 8 Gen 3 и первыми в мире дисплеями с яркостью 3000 нит. А рамки у них тоньше, чем у iPhone 15 Pro.

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