Затронутые пользователи могут обойти проблему, обновив игры и приложения до последней доступной версии.

Еще в конце сентябре пользователи, установившие первое крупное обновление Windows 11, начали жаловаться на "Синий экран смерти" и зависания в играх. Спустя полтора месяца с официальным комментарием вышла сама Microsoft.

Изначально считалось, что данная проблема актуальна только для тех компьютеров, в которых установлены видеокарты NVIDIА. Однако теперь стало известно, что она затрагивает куда более широкий спектр оборудования, сообщает Bleeping Computer.

По словам представителей Microsoft, проблема замедления работы ПК вызвана тем, что некоторые приложения и игры непреднамеренно включают функции отладки производительности графического процессора, "которые не предназначены для использования потребителями".

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Затронутые пользователи могут обойти проблему, обновив игры и приложения до последней доступной версии. Большинство из них обновятся автоматически через магазин приложений, в котором они были приобретены, или непосредственно при запуске. Однако в отдельных случаях пользователям могут понадобиться консультации с разработчиком, добавили в Microsoft.

А тем временем ПК-юзерам не рекомендуется устанавливать обновление 22H2 Windows 11 вручную с помощью Media Creation Tool или по клику "Обновить сейчас", пока проблема не будет устранена.

Microsoft крупно обновила Windows 11: что нового

20 сентября вышло большое обновление Windows 11 2022 Update (22H2). Самые заметные нововведения – обновленный "Диспетчер задач" и улучшенная многозадачность.

А еще, спустя долгое время Microsoft, вернула возможность перетаскивать иконки на панель задач и в приложения через панель задач. Эта "фишка" была одной из самых часто запрашиваемых у пользователей – она была в предыдущих версиях "винды", но до Windows 11 добралась лишь спустя год после релиза.

Согласно свежему отчету Statcounter, по состоянию на октябрь 2022 года доля Windows 11 среди операционных систем Microsoft составляет 15%. Впрочем, ей еще далеко до лидера в лице Windows 10, которая установлена на 71,29% ПК.

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