Доля "десятки" остепенно снижается по мере того, как пользователи переезжают на Windows 11.

Аналитическое агентство Statcounter опубликовало ежемесячный отчет, в котором названа распространенность различных версий операционной системы Windows по состоянию на октябрь 2022 года

Спустя год после релиза доля Windows 11 среди операционных систем Microsoft превысила 15% – за последний месяц ее популярность выросла на 2%. Впрочем, как следует из отчета, ей еще далеко до лидера в лице Windows 10.

На сегодня "десятка" установлена на 71,29% ПК. Доля операционной системы постепенно снижается по мере того, как пользователи ПК переходят на Windows 11.

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у "старушки" Windows 7 доля составляет 9,61%,

Windows 8.1 занимает 2,51% рынка,

Windows 8 – 0,69%,

Windows XP работает на 0,39% всех ПК.

В свою очередь опрос Steam за октябрь 2022 года показывает, что Windows 11 установлена на 23.37% игровых компьютеров. В это же время доля "десятки" составляет 69%.

В целом на Windows приходится 75,93% мирового рынка настольных "операционок", на macOS – 15,74%, на Linux – 2,6%, а на ChromeOS еще меньше – 2,38%.

Стоит ли переходить с Windows 10 на Windows 11

Релиз Windows 11 состоялся 5 октября 2021 года. Те, кто перешел на "одинадцатку" говорят, что система стала красивее и удобнее, но части функций по-прежнему не хватает, а те, что на месте, зачастую реализованы неудобно.

20 сентября 2022-го для Windows 11 вышло первое крупное обновление с переработанным "Диспетчером задач" и возможностью перетаскивать ярлыки и файлы на панель задач.

Впрочем, обновление оказалось очень проблемным. Пользователи жалуются на "синий экран смерти" и зависания в играх после установки апдейта, также есть проблемы с работой принтеров.

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