Инсайдеры сообщают, что на торце будущих Айфонов появится новый элемент для управления камерой.

Несмотря на то, что следующее обновление серии смартфонов Apple наверняка будет минорным, компания приготовила кое-что важное. Ожидается, что корпорация Тима Кука намерена превратить iPhone в полноценный фотоаппарат, сообщает MacRumors.

Вместе с увеличенным сенсором Sony, линейка iPhone 16 получит новую кнопку "Захвата" для управления камерой. Новый элемент будет размещен под кнопкой включения на правом торце и будет реагировать на нажатия и прикосновения.

По сути, это та же функция, что и у большинства цифровых фотокамер: так, если провести по кнопке влево, зум будет уменьшаться, а вправо – увеличиваться. А легкое нажатие позволит пользователю настроить фокус или запустить видео.

Видео дня

Как известно, в моделях iPhone 15 Pro компания уже внедрила кнопку "Действие", но она расположена на левом торце – держать смартфон и фоткать с ее помощью не очень удобно. Зато кнопка на правой стороне девайса подходит отлично. Как пишет источник, Apple будет продвигать iPhone 16 как "оптимальное решение для мобильной фотографии".

Забавно, несколько лет назад казалось, что Apple близка к разработке смартфона с цельным корпусом, который бы не имел физических кнопок и даже порта для зарядки.

До выхода новых смартфонов Apple остается еще много месяцев, но в сети уже накопилось достаточно слухов об iPhone 16. Одну и ту же информацию повторяют несколько инсайдеров – вероятность, что прогнозы сбудутся, довольно высока.

Одним из самых заметных апгрейдов будет увеличение экранов Pro-моделей. Размер iPhone 16 Pro и 16 Pro Max составит 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Базовые же модели останутся без изменений.

Вас также могут заинтересовать новости: