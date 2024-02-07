Предполагается, что смартфон лишился квадратного выступа и будет скорее напоминать Nothing Phone.

Удивительно, что до анонса iPhone 16 осталось около восьми месяцев, а в сети уже появились несколько вариантов дизайна будущего устройства – причем об изменении внешнего вида говорят многие авторитетные инсайдеры. Издание Macrumors рассказало, какой окажется базовая модель нового айфона.

Рендеры созданы на базе свежих утечек и чертежей. Судя по ним, Apple может убрать квадратный выступ блока камер, оставив только два круглых объектива. Они будут расположены вертикально как у iPhone X или Nothing Phone.

Источник пишет, что благодаря вертикальному расположению камеры Apple внедрит запись пространственного видео в стандартные модели iPhone 16 и iPhone 16+. Поскольку iPhone 15 имеют диагональное расположение модулей камеры, они не способны снимать такие видео. Эта функция пока ограничена моделями iPhone 15 Pro и гарнитурой Vision Pro.

Видео дня

Помимо обновленного дизайна выступа камеры, iPhone 16 получит кнопку "Действие", которая является эксклюзивом iPhone 15 Pro и новую кнопку "Захвата". С ее помощью пользователи смогут настраивать зум и фокус, а также запускать запись видео.

Что касается iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, то серьезных изменений в дизайне не предвидеться, зато впервые за много лет они увеличатся в размерах. Будущие "прошки" обзаведутся 6,3- и 6,9-дюймовыми дисплеями соответственно: таким образом, 16 Pro Max будет скорее напоминать мини-планшет.

Предполагается, что увеличенный корпус позволит разместить перископ в корпусе 16 Pro. Именно из-за размера 15 Pro Apple сделала это новшество камеры эксклюзивом 15 Pro Max. Также новые размеры позволят установить более крупные и долговечные батареи.

А пока Apple готовится к весенней презентации в конце марта, на которой представят новые ноутбуки и планшеты. Если слухи верны, iPad Pro получат самый масштабный апгрейд за последние 5 лет, но и цена заметно вырастет.

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