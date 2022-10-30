Эти изменения будут эксклюзивными для "прошек" – в базовых iPhone 15 и 15 Plus останутся обычные механические кнопки.

Известный отраслевой инсайдер Мин-Чи Куо поделился свежей информацией о грядущих номерных айфонах, которые выйдут в 2023 году. По его данным, iPhone 15 лишатся не только разъема Lightning, но и физических кнопок.

Так, на смену привычной кнопки питания и регулировки громкости придет единая панель с виброоткликом, которая будет имитировать ощущение нажатия в духе кнопки "Домой" в iPhone 7, пишет аналитик.

По словам Куо, эти изменения будут эксклюзивными для "прошек" – в базовых iPhone 15 и 15 Plus останутся обычные механические кнопки. Зато они, как и флагманские модели, перейдут с Lightning на USB-C. Apple уже официально подтвердила, что откажется от собственного коннектора в будущих айфонах, но когда именно, не уточнила.

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Отмечается, что отказ от физических кнопок позволит продлить жизнь айфонам, так как отсутствие механических кнопок означает отсутствие дополнительных щелей, куда может проникнуть влага. Мин-Чи Куо полагает, что после такого решения Apple на сенсорные кнопки перейдут и Android-производители.

iPhone 15: что еще известно

Смена материалов корпуса станет одним из самых значительных изменений в дизайне следующих айфонов. По уверениям инсайдеров, Pro-модели iPhone 15 будут оснащаться корпусом из титанового сплава, который обеспечит улучшенную устойчивость к царапинам и вмятинам. Вдобавок он легче.

Среди других изменений упоминается более быстрый процессор Apple A17 Bionic, увеличенный объем оперативной памяти на 8 ГБ, а также перископный телеобъектив, обеспечивающий 10-кратный оптический зум.

При этом обычные iPhone 15, скорее всего, опять будут представлять собой слегка улучшенное текущее поколение. Ранее была информация, что они и в 2023 году останутся с 60-герцовыми дисплеями.

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