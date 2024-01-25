Как сообщают источники, обновление камеры станет одним из главных улучшений в грядущей серии.

С момента выхода iPhone 15 накопилось куча информации о будущих iPhone 16. Многие инсайдеры утверждают, что в этом году производитель намерен сделать больший упор на камерах: вместе со специальной кнопкой для съемки фото и видео, Айфон 2024 года оснастят увеличенным сенсором Sony.

По информации главного китайского инсайдера Digital Chat Station, iPhone 16 Pro Max получит камеру с разрешением 48 мегапикселей, но она будет больше на 12%, чем в текущем поколении (1/1,14 дюйма против 1/1,28).

В ней применяется сенсор Sony IMX903, многоуровневая система линз и 14-битный ЦАП с системой двойного преобразования коэффициента усиления (DCG). И в совокупности эти настройки обеспечат повышенный динамический диапазон, снижение уровня шума и более качественную съемку.

Видео дня

Также есть информация, что iPhone 16 Pro Max станет первым смартфоном, оснащенным супертелеобъективной перископической камерой с оптическим зумом вплоть до 15х. Эти нововведения позволят Apple сохранить различие между двумя устройствами "Pro" в этом году.

Таким образом, обновление камеры станет одним из главных улучшений в грядущей серии. В линейке iPhone 15 таковым был разъем USB-C и новая кнопка Action Button.

А пока Apple готовится к весенней презентации, на которой представят новые ноутбуки и планшеты. По данным инсайдеров, iPad Pro получат самый масштабный апгрейд за последние 5 лет, но и цена заметно вырастет.

Также до конца 2024 года выйдут юбилейные Apple Watch, которые станут по-настоящему революционными смарт-часами, обновленные iPad mini и AirPods 2 и 3 поколений, которые получат Type-C вместо Lightning. И еще у компании в планах бюджетный ноутбук MacBook "для всех".

Вас также могут заинтересовать новости: