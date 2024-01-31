Айфоны рекордно вырастут в размерах, а на одной из граней появится новая кнопка.

До выхода новых смартфонов Apple остается еще много месяцев, но в сети уже накопилось достаточно слухов об iPhone 16. Одну и ту же информацию повторяют несколько инсайдеров – вероятность, что прогнозы сбудутся, довольно высока.

Авторитетный аналитик и инсайдер Мин-Чи Куо в своем блоге Medium подтвердил, что существенных изменений в серии iPhone 16 ждать не стоит, но будет два важных отличия от актуальных айфонов.

Во-первых , Apple увеличит диагональ экрана Pro-моделей. Так, размер iPhone 16 Pro и 16 Pro Max составит 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Базовые же модели останутся без изменений.

, Apple увеличит диагональ экрана Pro-моделей. Так, размер iPhone 16 Pro и 16 Pro Max составит 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Базовые же модели останутся без изменений. Во-вторых, справа на торце у всех моделях появится сенсорная кнопка "Захвата" для управления камерой. С ее помощью пользователи смогут настраивать зум и фокус, а также запускать запись видео.

В то же время, по информации инсайдера, революционных функций на базе ИИ ждать в iPhone 16 точно не стоит. Они появятся лишь в iPhone 17. При этом инсайдер подчеркивает, что 2025-й – самая ранняя дата появления этих самых комплексных функций.

Видео дня

Bloomberg писал, что iOS 18 принесет одно из самых крупных обновлений в истории iPhone с акцентом на искуственный интеллект, который "прокачает" Siri и другие приложения. Но большая часть ИИ-функций будет эксклюзивной для iPhone 16.

А пока Apple готовится к весенней презентации, на которой представят новые ноутбуки и планшеты. Если слухи верны, iPad Pro получат самый масштабный апгрейд за последние 5 лет, но и цена заметно вырастет.

Также до конца 2024 года выйдут юбилейные Apple Watch, которые станут по-настоящему революционными смарт-часами, обновленные iPad mini и AirPods 2 и 3 поколений, которые получат Type-C вместо Lightning. И еще у компании в планах бюджетный ноутбук MacBook "для всех".

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