Негативно оцениваются перспективы Mac, iPad и других сервисов.

Несмотря на интересные слухи о iPhone 16, специалисты инвестиционной компании Barclays убеждены, что айфоны 2024 года предложат минимальные изменения относительно iPhone 15.

Эксперты считают, что продажи Maс и iPad тоже начнут замедляться, негативно оцениваются и перспективы сервисов компании: к примеру, Apple TV+, по оценкам Barclays, Apple теряет около $6 млрд в год из-за отсутствия масштаба и высокой стоимости контента.

В связи с этим в Barclays снизили целевую цену акций Apple на один доллар – со $161 до $160. При этом аналитики отмечают, что акции техногиганта находятся на низком уровне, и улучшения ситуации в ближайшие года не ожидается.

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Наши проверки по объемам и ассортименту iPhone 15 остаются отрицательными, и мы не видим никаких особенностей или обновлений, которые могли бы сделать iPhone 16 более привлекательным – следует из исследовательской заметки Barclays.

Выход новых Айфонов традиционно состоится в сентябре. Примечательно, что еще до выхода iPhone 15 начала появляться информация об iPhone 16. И, если текущие айфоны были минорным обновление, то серия 2024 года, по слухам, должна принести много нововведений: от увеличения размеров до появления искусственного интеллекта.

Впрочем, уже есть информация, что ожидаемый многими iPhone Ultra снова не выйдет в 2024 году. Вероятно, расширение текущей линейки случится только с выходом iPhone 17. Якобы приставкой "ультра" Apple хочет еще сильнее выделить премиальность самого топового Айфона в линейке, как это обычно делают Android-производители.

А меж тем Apple готовится к весенней презентации 2024 года. Там должны показать новые ноутбуки и планшеты. По слухам, iPad Pro получат самый масштабный апгрейд за последние 5 лет.

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