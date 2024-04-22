Apple делает упор на конфиденциальность и скорость обработки запросов, но база знаний будет не такой богатой, как в ChatGPT.

В Apple уже знают, как будет функционировать возможности искусственного интеллекта (ИИ) на их смартфонах. Эту информацию раскрыл обозреватель Bloomberg.

По словам Марка Гурмана, ИИ-функции в iOS 18 не потребуют подключения к интернету. Мощности айфонов, во всяком случае актуальных моделей, хватит для автономного запуска большой языковой модели, разработанной в Apple. Однако с этим связан и главный минус.

Apple делает упор на конфиденциальность и скорость обработки запросов, а также на собственную LLM-модель. Но столь "умной", как ChatGPT, ей не быть, так как все базы хранятся в памяти смартфона, а не на объемных серверах с десятками миллиардов параметров и постоянно обновляемыми данными.

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По сведениям инсайдера, ИИ на iPhone сможет составить сложные шаблоны ответов на сообщения, написать текст по запросу, отредактировать снимок и улучшить взаимодействие с Siri. Само обновление станет "крупнейшим в истории операционной системы".

Ожидается, что сердцем умных функций в iOS 18 станет Google Gemini. Якобы Apple пока недовольна собственными достижениями в этой области. Анонс новой iOS и других операционных систем состоится на WWDC 2024 в июне.

Ранее в этом году Samsung добавила Galaxy AI, который работают на основе технологии ИИ от Google, в свои смартфоны Galaxy S24. Позже их получили Galasy S23, а до конца мая обновятся S22 и S21. Искусственный интеллект Google также используется на собственных смартфонах компании Pixel 8.

В ближайших планах у Apple анонс новых планшетов, предположительно, уже в начале мая. По слухам, оба релиза будут существенными: iPad Pro впервые получат OLED-панели вместо LCD, а семейство Air впервые в истории выйдет в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.

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