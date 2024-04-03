Такая модель будет конкурировать с дешевыми наушниками других брендов.

Этой осенью вместе с iPhone 16 Apple представит новые AirPods. По данным инсайдеров, компания намерена расширить ассортимент своих беспроводных наушников выпуском супербюджетной модели, пишет MacRumors.

Ранее уже появлялась информация, что Apple планирует представить сразу две модели AirPods 4-го поколения, которые будут отличаться обновленным дизайном, улучшенной посадкой и качеством звука. А более дорогая модель получит функцию активного шумоподавления (ANC) и встроенный динамик для поиска зарядного кейса в "Локаторе".

Пока неясно, являются ли условные AirPods Litе и AirPods 4-го поколения одним и тем же продуктом, но это кажется правдоподобным. Сколько будут стоить дешевые наушники, не упоминается. Для сравнения, самые доступные AirPods 3 оценили в $170, тогда как второе поколение продается за $130. Но эти модели не поддерживают функцию шумодава.

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Также Apple в 2024 году обновит полноразмерные наушники AirPods Max. Хотя тут нововведений будет по минимум: USB-C вместо Lightning, а также немного улучшенный звук и, возможно, новые цвета. Напомним, первая модель поступила в продажу еще в 2020 году.

Что касается новых AirPods Pro, то инсайдеры сходятся на том, что они выйдут только в 2025 году. Предположительно, флагманские наушники получат новый дизайн и улучшенное "железо" – чип Apple H3.

Когда будет следующая презентация Apple и что на ней покажут

На май у Apple запланирована премьера новых планшетов, и оба релиза, как ожидается, будут существенными: iPad Pro впервые получат OLED-панели вместо LCD, а семейство Air впервые в истории выйдет сразу в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.

А в июне пройдет презентация iOS 18. Ожидается, что это будет самое крупное обновление в истории iPhone. Если повезет, на WWDC 2024 покажут и какие-нибудь железные новинки, но об этом узнаем уже летом.

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