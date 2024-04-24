Ждать осталось недолго. В центре внимания будут новые планшеты, которые не обновлялись с 2022 года.

Компания Apple начала приглашать СМИ на "специальное мероприятие", которое состоится 7 мая в 17:00 по Киеву.

По информации The Verge и других изданий, в центре внимания будут новые планшеты. В 2023 году Аpple не выпустила ни одного нового iPad – это самый длительный в истории период без новых моделей. Поэтому майский релиз, как ожидается, будет довольно значительными.

Все, что покажет Apple на презентации 7 мая:

Две новые модели iPad Pro с OLED-экранами вместо ранее применявшихся LCD. Они ярче, энергоэффективней, более того, такие модели будут тоньше и легче. Еще их оснастят обновленным чипом M3, горизонтальной селфи-камерой и беспроводной зарядкой MagSafe.

Две новые модели iPad Air с процессором M2, включая первый в семействе Air 12,9-дюймовый планшет.

Обновленную клавиатуру Magic Keyboard для iPad Pro с увеличенным трекпадом и алюминиевым верхним корпусом.

Третье поколение Apple Pencil, который может получить жест "сжатия" для определенных действий и в конечном итоге поддерживать VisionOS.

Посмотреть презентацию можно будет на сайте Apple и YouTube. Страничка прямой трансляции уже активна. Напомним, ивент состоится 7 мая в 17:00 по Киеву.

В 2024 году Apple уже успела обновить MacBook Air – они получили мощный процессор M3. Также на рынке появилась Vision Pro – революционная и очень дорогая гарнитуры смешанной реальности. А еще компания выпустила чехлы для iPhone и ремешки для Apple Watch в новых "весенних" цветах.

В июне пройдет презентация iOS 18 и других яблочных ОС. Ожидается, что iOS 18 принесет "самое крупное обновление в истории iPhone". Если повезет, на WWDC 2024 покажут и какие-нибудь железные новинки, но об этом узнаем уже летом.

А уже в сентябре анонсируют iPhone 16. О них известно почти все: еще одна кнопка на корпусе, увеличенный дисплей в "прошках" и рекордное количество расцветок. Тогда же выйдут новые Apple Watch и AirPods.

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