Одним из основным нововведений будет поддержка стандарта обмена сообщениями RCS.

Будущая операционная система для iPhone потенциально станет крупнейшим обновлением программного обеспечения в истории Apple. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, у компании огромные планы на iOS 18.

"Мне сказали, что новая операционная система рассматривается внутри компании как одно из крупнейших обновлений iOS – если не самое большое – в истории компании", – написал он. Подробностей о будущей iOS 18 пока немного, но два больших нововведения уже известны.

Первое – это внедрение искусственного интеллекта, благодаря чему ассистент Siri сможет не только ставить таймеры и говорить, какая погода за окном, но и поможет в работе.

Второе большое нововведение – поддержка стандарта обмена сообщениями RCS на iPhone. Этот стандарт работает через интернет, а не сотовую сеть, то есть позволит по сути бесплатно общаться через iMessage с юзерами Android.

Еще в iOS 18 добавят обновленный CarPlay, совместные плейлисты Apple Music, и другие фишки. Новую ОС анонсируют летом на конференции WWDC 2024, а публичная версия выйдет в сентябре.

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При этом отмечается, что большая часть новых "фишек" будет задействована эксклюзивно в iPhone 16, а предыдущие модели получат только некоторые из новых возможностей.

А пока Apple готовится к мартовской презентации, на которой нам покажут шесть новых девайсов. Среди них – iPad Pro, который получит самый масштабный апгрейд за последние 5 лет, но и цена заметно вырастет.

Также до конца 2024 года выйдут юбилейные Apple Watch, которые станут по-настоящему революционными смарт-часами, обновленные iPad mini и AirPods 2 и 3 поколений, которые получат Type-C вместо Lightning. И еще у компании в планах бюджетный ноутбук MacBook "для всех".

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