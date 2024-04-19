Рендеры демонстрируют новую систему ремешков, измененный дизайн с более тонкими рамками, улучшенный дисплей и многое другое.

Apple Watch Series X, выход которых ожидается этой осенью, станут юбилейными часами компании. Марк Гурман из Bloomberg говорил, что новое поколение обещает принести "революционные изменения", и владельцы актуальных Apple Watch наверняка захотят обновиться.

Источник опубликовал концептуальные рендеры Apple Watch X, сделанные на основе всей имеющейся на данный момент информации о новых часах, включая более тонкий корпус и новый механизм крепления ремешка.

Предполагается, что вместо дисплея microLED может использоваться OLED. Пользователи вряд ли заметят разницу с прошлым поколением, просто взглянув на дисплей, однако это нововведение позволит заметно увеличить время работы без подзарядки. Автономность – самое слабое место Apple Watch, и Series 10 решит эту проблему.

Apple должна сохранить колесико Digital Crown и, вероятно, добавит к часам кнопку Action Button, как на Apple Watch Ultra, для быстрого запуска нужного приложения или тренировки.

Ожидаются изменения не только в дизайне. Новые Apple Watch станут важным релизом для компании в области здравоохранения. В часах появится функция для обнаружения остановки дыхания у пользователя во время сна (так называемое "апноэ во сне"). Если это происходит слишком часто, часы посоветуют записаться к врачу.

Еще Apple внедрит "новаторскую" технологию измерения артериального давления для обнаружения гипертонии. Устройство будет заносить данные о давлении в специальный журнал и давать пользователю рекомендации, если значения слишком высокие или чрезмерно низкие.

Кроме юбилейных Apple Watch компания готовит новое поколение бюджетных SE, которые в 2023 году решили не анонсировать. А вот Apple Watch Ultra 3 в этом году ждать не стоит – их запуск отложен на неопределенный срок.

В ближайших планах у Apple анонс новых планшетов, предположительно, уже в начале мая. По слухам, оба релиза будут существенными: iPad Pro впервые получат OLED-панели вместо LCD, а семейство Air впервые в истории выйдет в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.

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