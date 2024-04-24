Слухи об отказе от всех физических элементов приписывали еще iPhone 15, но, похоже, реализовано это будет только в этом году.

Осенью 2024 года Apple покажет iPhone 16. Чем ближе к презентации новинок, тем больше в интернете появляется информации о смартфонах. Свежие слухи говорят о том, что новое поколение может окончательно лишиться физических кнопок, пишет MacRumors.

В отчете утверждается, что Apple заменит существующие физические кнопки на обеих сторонах смартфона емкостными элементами, которые обеспечат iPhone-пользователям тактильную обратную связь. Такие кнопки смогут определять давление и имитировать нажатие с помощью вибрации.

Примечательно, что еще год назад утечки обещали аналогичные кнопки в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, но этого так и не произошло. Поэтому их реализация в будуших iPhone 16 кажется наиболее вероятной.

Видео дня

Другой источник отмечает, что емкостные компоненты, которые компания Apple заказала у тайваньского поставщика начнут производить в третьем квартале, что необычно поздно с точки зрения привычного графика. Поэтому их могут приберечь для моделей iPhone 2025 года, но вероятность такого расклада существенно меньше.

А вот что почти точно подтверждено – появление на правом торце в iPhone 16 новой кнопки, причем у всех четырех моделей. Она будет предназначена для управления камерой по аналогии с цифровыми фотокамерами. Источники говорят, что Apple будет продвигать смартфоны iPhone 16 как "оптимальное решение для мобильной фотографии".

Если в планах Apple ничего не изменится, серия iPhone 16 будет представлена в сентябре. Тогда же выйдет iOS 18, в который добавят искусственный интеллект – журналисты рассказывали, как ИИ будет работать на смартфонах Apple.

Apple уже подтвердила майскую презентацию. В центре внимания будут новые планшеты, которые не обновлялись с 2022 года. Ожидается, что модели iPad Pro получат OLED-дисплеи и будут работать на новом чипе M3, который уже есть в нескольких Mac.

Вас также могут заинтересовать новости: