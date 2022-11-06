А еще внутри коробки лежат сразу два блока зарядки, что по нынешним временам – роскошь.

Бренд Nubia пополнил список смартфонов с необычным дизайном моделью Z40S Pro Starry Night Edition. На ее задней панели изображена картина "Звездная ночь" нидерландского художника Винсента Ван Гога.

Что примечательно, это не просто принт – текстурированное покрытие имитирует холст с мазками красок. А еще внутри коробки лежат сразу два блока зарядки, что по нынешним временам роскошь.

Характеристики у Nubia Z40S Pro флагманские. Аппарат оснащается экраном AMOLED с диагональю 6,67 дюйма и частотой обновления до 144 Гц. За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, дополненный 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Аккумулятор – 5000 мАч с зарядкой 80 Вт.

Видео дня

Что касается фотовозможностей, то 64-Мп сенсор дополнен ширикоугольным объективом на 50 Мп и телевиком на 8 Мп с пятикратным оптическим зумом. Разрешение "фронталки" составляет 16 Мп.

Цена вопроса – 4999 юаней (около 25 000 грн). Смартфон уже поступил в продажу в Китае и вскоре должен появиться на торговых площадках по типу AliExpress.

Если вы в поисках качественного смартфона, УНИАН делился рейтингом лучших Android-смартфонов по соотношению "цена/качество". В самой бюджетной категории лидирует Redmi Note 11T Pro, сразу за ним – realme GT Neo2T.

Если хочется бюджетный флагман, то рекомендуем обратить внимание на Nubia Z40S Pro или Moto X30 Pro. Первый выделяется на фоне конкурентов своим дизайном и топовой "начинкой", тогда как второй может похвастаться камерой на 200 Мп.

Вас также могут заинтересовать новости: