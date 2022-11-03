В самой бюджетной категории по-прежнему лидирует Redmi Note 11T Pro.

Команда бенчмарка AnTuTu обновила рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности. Выбрать здесь можно как среди самых дешевых, так и самых дорогих телефонов.

Лучшее соотношение цены и качества традиционно показывает Xiaomi и ее суббренд Redmi.

Лучшие среди самых бюджетных – Redmi Note 11T Pro и realme GT Neo2T

Среди моделей, которые можно купить до $300, лидером стал Redmi Note 11T Pro. У аппарата 6.6-дюймовый экран, чипсет MediaTek Dimensity 8100 и батарея на 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

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Сразу за ним идет realme GT Neo2T. Замыкает топ-3 OnePlus Ace Racing Edition в дизайне флагманского OnePlus 10 Pro, но без фирменного переключателя звуковых режимов.

Лидером категории до $450 стал Motorola Edge X30, который получил экран с частотой 144 Гц и селфи-камеру с рекордным разрешением 60 Мп. Также есть поддержка 8K-съемки и записи замедленного видео в 960 fps.

Ступенью ниже разместился Redmi K50 Extreme Edition. Lenovo Legion Y70 замыкает тройку.

Лучшие бюджетные флагманы – Nubia Z40S Pro и Moto X3 Pro

Среди смартфонов стоимостью до $600 первое место отдали Nubia Z40S Pro. Аппарат выделяется на фоне конкурентов своими фотовозможностями. Вдобавок это первый коммерческий смартфон на Android с поддержкой магнитной зарядки.

Второе и третье место разделили Moto X3 Pro и Lenovo Legion Y90 соответственно.

Телефоны, стоящие подороже, – от $600 до $750, – возглавила Pro-модель Xiaomi 12. Многие обзорщики сходятся во мнение, что это один из лучших смартфонов китайского вендора за последние пару лет.

Помимо этого в рейтинге нашлось место Asus Rog Phone 6 и OPPO Find X5 Pro.

К слову, если вы только что обзавелись новеньким Android-смартфоном, рекомендуем уделить особое внимание его первоначальной настройке. Считается, что операционная система от Google намного функциональнее, но сложнее в осваивание по сравнению с iOS, которая стоит в айфонах.

Поэтому важно сразу все настроить правильно, чтобы получить максимальное удовольствие от пользования устройством. УНИАН делился советами, что нужно сделать сразу после покупки нового Android-смартфона.

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