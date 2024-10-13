Скрытая функция Android, из-за которой телефон быстро разряжается: ее стоит выключить

Эта функция появилась относительно недавно, но, скорее всего, она есть в вашем смартфоне.

У современных смартфонов, независимо от бренда, есть одна общая проблема – слабый аккумулятор. Как бы хорош ни был ваш аппарат, к вечеру или ночью он отправляется на зарядку. А если ему уже больше года, то высока вероятность, что вы подзаряжаете его несколько раз в день.

Проблема зачастую заключается не только в малой емкости аккумулятора, которая не соответствует мощностям смартфонов, но и в обилии различных функций, внедренных разработчиками для нашего удобства. Многие из них мы используем редко, однако они исправно разряжают батарею.

Что отключить на Android для экономии батареи

Одна из таких функций в Android-устройствах – "Адаптивные уведомления" (Android Adaptive Notifications). Штука на самом деле довольно удобная. Если у пользователя нет времени или желания проверять оповещения, она самостоятельно проанализирует их и покажет в тот момент, в который (как ей кажется), юзеру наиболее важно получить, то или иное уведомление.

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Вот только постоянная работа в фоновом режиме сильно расходует заряд аккумулятора. Если устройство новое, то вы вряд ли это почувствуете, однако на старых устройствах забота Android о ваших оповещениях будет ощущаться достаточно сильно.

Есть еще один недостаток: опция может не показать важные уведомления из мессенджера или банковского приложения, если решит, что прямо сейчас пользователю их видеть не захочет. Также стоит учитывать, что когда она активирована, смартфон собирает дополнительные данные о владельце.

К счастью, эту функцию можно отключить. Для этого перейдите в настройки смартфона, введите в поиске "Уведомления" и найдите пункт "Адаптивные уведомления". Также опция находится по пути "Приложения" → "Особые права доступа". После того, как нашли настройку, отключаем ее.

Конечно, чудес автономности ждать не стоит и ваш старый телефон не начнет работать два дня вместо привычных двух часов, однако сэкономить несколько часов экранного времени всегда возможно.

Если у вас iPhone, для увеличения работы батареи рекомендуется включить режим суперэнергосбережения. Такой опции нет в настройках iPhone, но ее можно быстренько настроить с помощью встроенного приложения "Команды". Мы рассказывали как.

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