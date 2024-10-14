Как ускорить работу смартфона и снизить потребление батареи: 3 простых шага

Скачивать или устанавливать ничего не придется – нужно лишь изменить некоторые настройки.

Часто мы даже не осознаем, насколько активном работают наши смартфоны, даже в период, когда мы ими не пользуемся. Это связано с тем, что некоторые функции гаджета продолжают работать в фоновом режиме, что приводит к истощению ресурса батареи, а в отдельных случаях и угрожает производительности устройства.

Часто бывает так, что даже несколько оставшихся процентов заряда могут оказаться решающими. Делимся опытом, как заставить телефон работать экономнее.

1. Отключите фоновую работу приложений

Большинство проблем связаны с десятком одновременно работающих приложений. Телеграм, инстаграм, браузер, заметки, какая-нибудь игра – все вместе они загружают процессор под завязку. Один из способов отключения фоновых программ на Android – войти в режим разработчика (как это сделать мы подробно рассказывали тут), выбрать пункт меню "Статистика процессов" и найти приложения, которые больше всего загружают память. Остановка этих приложений поможет разгрузить устройство. Для iOS алгоритм немного иной: нужно зайти в "Настройки", затем в раздел "Основные" и выбрать пункт "Обновление контента". В этом меню можно указать, какие приложения не смогут фоново подгружать контент. 2. Отключите анимации и спецэффекты, включите темный режим "Живые обои" и анимации при переходе между пунктами меню также оказывают влияние на производительность телефона. Отключив их, вы пожертвуете красивыми эффектами, но заметите, что устройство начнет работать быстрее.

Вместе с этим черная тема позволяет очень круто сохранять заряд батареи. Но этот эффект будет заметен только на телефонах, где используется OLED-панель. Все дело в том, что в OLED-дисплее каждый пиксель подсвечивается отдельно, поэтому экран, отображающий полностью черный цвет, практически не будет потреблять энергию.

3. Отключите Always-on Display

Эта функция удобна тем, что экран смартфона, даже в режиме ожидания, демонстрирует время, уведомления, дату и другую полезную информацию. То есть можно быстро проверять важную информацию, не включая смартфон целиком.

Но тесты показали, что расход аккумулятора с активированным Always On Display на Android и iPhone происходит чуть ли не в 5 раз быстрее, чем без него. Более того, из-за этой опции также страдает экран вашего гаджета, в частности, матрица рискует выгореть быстрее.

Если вам интересны другие полезные лайфхаки, УНИАН делился секретной настройкой, которая позволит ускорить любой смартфон Android. Скачивать какие-то приложения или тратить часы на изучение руководства пользователя не придется.

Также рассказывали, как усилить сигнал Wi-Fi в доме. Для этого необязательно лазить в настройках маршрутизатора – достаточно выполнить всего пару простых действий.

Вас также могут заинтересовать новости: