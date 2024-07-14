В следующих четырех поколениях Apple запланировала крупный апгрейд камеры.

Не секрет, что компании, в особенности такие, как Apple, разрабатывают или по меньшей мере планируют смартфоны на несколько поколений вперед. Как раз такая информация попала в распоряжение известного инсайдера Мин-Чи Куо. Он рассказал, как будут меняться камеры в iPhone вплоть до iPhone 19.

Если информация подтвердится, Apple проведет следующий план по развитию камер в iPhone:

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат такую же телекамеру с тетрапризмой и 5-кратным увеличением, что и iPhone 15 Pro Max;

В iPhone 17-й серии все три задние камеры будут с разрешением 48 Мп, а телеобъектив оснастят улучшенной оптикой со значительно увеличенной диафрагмой.

В iPhone 18-го модельного ряда никаких кардинальных аппаратных изменений не ожидается;

В iPhone 19-й серии, которая дебютирует в 2027 году, нас ждет серьезный апгрейд тетрапризменной камеры в моделях Pro. Изменения будут более значимыми, чем то, что Apple реализует в iPhone 17 и iPhone 18, говорит источник.

Инсайдер заявляет, что Apple будет продвигать iPhone 16 как "оптимальное решение для мобильной фотографии". Ради этого производитель даже установит на правом торце всех смартфонов 2024 года новую кнопку, которая будет управлять камерой.

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А меж тем до презентации iPhone 16 года осталось пару месяцев. В сентябре владельцы актуальных айфонов также смогут обновиться до iOS 18, которая принесет функции ИИ. Но работать они будут на iPhone 15 Pro и новее.

А на весну 2025 Apple запланировала выпуск нового бюджетного iPhone SE, который ждет крупный редизайн. В частности, на смену устаревшему 4,7 дюймовому IPS-дисплею придет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, а ценник сохранится на уровне $429.

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