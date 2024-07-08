Компания намерена отказаться от алюминия, чтобы конкурировать с более доступными смарт-часами на рынке.

Инсайдеры раскрыли информацию о новом поколении Apple Watch SE. Часы могут получить пластиковый корпус, что сделает устройство примерно на $50 дешевле.

Об этом сообщает главный инсайдер по Apple Марк Гурман. Согласно новому отчету, компания собирается отказаться от алюминия, чтобы конкурировать с более доступными смарт-часами на рынке. Напомним, сейчас Apple Watch SE изготавливаются из алюминия, как и премиальные модели Apple Watch.

Очевидным преимуществом такого решения является снижение затрат, и, как результат, снижение стоимости часов. По мнению Гурмана, таким образом Apple Watch SE, которые предлагаются за $249, смогут конкурировать с Galaxy Watch FE, цена на которые начинается от $199.

Видео дня

Напомним, актуальные Watch SE 2 вышли осенью 2022 года. Часы стали на 30% легче, получили датчик для определения аварий и процессор от Series 8. Сегодня это самые выгодные смарт-часы Apple.

Помимо Apple Watch SE этой осенью к юбилею базовой серии ожидается выход Apple Watch X по аналогии с iPhone X. Инсайдеры говорят, что новое поколение будут сильно отличаться от предшествующих поколений. А вот Watch Ultra 3 в этом году ждать точно не стоит – их запуск отложен на 2025-й.

Презентация новых часов ожидается в сентябре вместе с iPhone 16. Помимо Apple Watch SE также ожидается выход Apple Watch X по аналогии с iPhone X. Инсайдеры говорят, что новое поколение будет сильно отличаться от предшествующих поколений. А вот Watch Ultra 3 в этом году ждать точно не стоит – их запуск отложен на 2025-й.

В свою очередь конкуренты из Samsung уже в этом месяце выпустят новые Galaxy Watch 7. Будущие часы станут первым продуктом бренда, оснащенным 3-нм чипом, который должен улучшить производительность и увеличить время автономной работы.

Вас также могут заинтересовать новости: