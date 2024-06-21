Дата выхода iOS 18: когда ваш iPhone получит масштабное обновление

На конференции WWDC 2024 компания Apple представила следующую крупную версию iOS 18 для iPhone. Это одно из самых значимых и крупных обновлений, которые выходили на смартфоны Apple за последние годы.
Появилось огромное количество дополнительных настроек, которые касаются кастомизации – теперь любой пользователь может кастомизировать рабочий стол iPhone под свои нужды и потребности, как на Android. Еще переработали внешний вид "Пункта управления", добавили "Игровой режим" и множество функций на базе Apple Intelligence.
Опробовать бета-версию iOS 18 может любой желающий уже прямо сейчас. Но стоит помнить, что это все еще бета-версия, причем очень ранняя. Это означает, что вы рискуете столкнуться с многочисленными ошибками или проблемами в работе приложений, а время автономной работы еще не оптимизировано на такой ранней стадии.
Если вам не терпится опробовать нововведения, мы советуем дождаться публичной бета-версии iOS 18, которая выйдет в середине июля. Если бета-версия предназначена для разработчиков, то публичная бета предназначена для всех, кто хочет протестировать и предоставить Apple отзывы о новой ОС перед финальным выпуском.
Дата выхода iOS 18
Окончательный публичный выпуск iOS 18 состоится осенью, обычно примерно в середине-конце сентября.
Как правило, Apple выпускает номерную iOS между презентацией iPhone и днем запуска. По слухам, презентация iPhone 16 состоится 10-12 сентября, а в продажу они поступят с 20 числа. Если это так, то iOS 18 выйдет примерно 15-18 сентября, за несколько дней до того, как айфоны появится на прилавках магазинов.
Какие iPhone будут поддерживать iOS 18
- Вся линейка iPhone 15
- Вся линейка iPhone 14
- Вся линейка iPhone 13
- Вся линейка iPhone 12
- Вся линейка iPhone 11
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE (2020 и 2022)
Хоть новая iOS будет доступна даже для моделей iPhone 2018 года, функции, связанные с искусственным интеллектом, будут работать только на iPhone 15 Pro и новее. Apple объяснила это тем, что другие айфоны слишком слабые.
Идеальный айфон с точки зрения спецификаций, цены и гарантий поддержки обновлениями в 2024 году – iPhone 13. Хоть iPhone 13 вышел еще в 2021 году, он практически не устарел и во многом похож на iPhone 15, говорится в материале Business Insider.