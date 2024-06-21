Дата выхода iOS 18: когда ваш iPhone получит масштабное обновление

Новая ОС выйдет лишь через пару месяцев, но для тех, кто не может ждать, существует способ оценить ее уже сейчас.

На конференции WWDC 2024 компания Apple представила следующую крупную версию iOS 18 для iPhone. Это одно из самых значимых и крупных обновлений, которые выходили на смартфоны Apple за последние годы.

Появилось огромное количество дополнительных настроек, которые касаются кастомизации – теперь любой пользователь может кастомизировать рабочий стол iPhone под свои нужды и потребности, как на Android. Еще переработали внешний вид "Пункта управления", добавили "Игровой режим" и множество функций на базе Apple Intelligence.

Опробовать бета-версию iOS 18 может любой желающий уже прямо сейчас. Но стоит помнить, что это все еще бета-версия, причем очень ранняя. Это означает, что вы рискуете столкнуться с многочисленными ошибками или проблемами в работе приложений, а время автономной работы еще не оптимизировано на такой ранней стадии.

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Если вам не терпится опробовать нововведения, мы советуем дождаться публичной бета-версии iOS 18, которая выйдет в середине июля. Если бета-версия предназначена для разработчиков, то публичная бета предназначена для всех, кто хочет протестировать и предоставить Apple отзывы о новой ОС перед финальным выпуском.

Дата выхода iOS 18

Окончательный публичный выпуск iOS 18 состоится осенью, обычно примерно в середине-конце сентября.

Как правило, Apple выпускает номерную iOS между презентацией iPhone и днем ​​запуска. По слухам, презентация iPhone 16 состоится 10-12 сентября, а в продажу они поступят с 20 числа. Если это так, то iOS 18 выйдет примерно 15-18 сентября, за несколько дней до того, как айфоны появится на прилавках магазинов.

Какие iPhone будут поддерживать iOS 18

Вся линейка iPhone 15

Вся линейка iPhone 14

Вся линейка iPhone 13

Вся линейка iPhone 12

Вся линейка iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020 и 2022)

Хоть новая iOS будет доступна даже для моделей iPhone 2018 года, функции, связанные с искусственным интеллектом, будут работать только на iPhone 15 Pro и новее. Apple объяснила это тем, что другие айфоны слишком слабые.

Идеальный айфон с точки зрения спецификаций, цены и гарантий поддержки обновлениями в 2024 году – iPhone 13. Хоть iPhone 13 вышел еще в 2021 году, он практически не устарел и во многом похож на iPhone 15, говорится в материале Business Insider.

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