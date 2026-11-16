Россия обманом завербовала десятки африканок для производства 'Шахедов', - СМИ

Женщин заманивали в Татарстан обещаниями обучения и оплачиваемой работы.

Украинские расследователи выявили около 50 женщин из африканских стран, которых привлекли к работе на предприятиях особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане, где производят ударные беспилотники типа "Шахед". Для вербовки молодых иностранных женщин Россия использует сеть культурных и образовательных организаций, местных посредников и кадровых структур самого предприятия. Об этом говорится в совместном расследовании Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС) и Fox News.

Расследователи получили внутреннюю документацию международной сети, которая занимается привлечением молодых женщин из африканских стран к работе на российских предприятиях особой экономической зоны "Алабуга".

Документы содержат информацию примерно о 50 работницах из африканских стран, десяти российских рекрутерах и двух африканских посредницах, которые, вероятно, причастны к привлечению иностранной рабочей силы.

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По данным УЦБС, сеть работает на трёх уровнях: через российские культурные и образовательные организации, местных посредников и кадровые структуры "Алабуги".

Российские организации продвигают среди молодежи африканских стран образовательные программы и возможности трудоустройства. Одним из таких инструментов является программа "Алабуга Старт", участницам которой предлагают оплачиваемую работу, профессиональную подготовку и переезд в Россию.

Вместо обучения завербованные женщины могут оказаться на производстве военных дронов

Часть завербованных женщин в конечном итоге попадает на предприятия российского оборонно-промышленного комплекса.

По словам руководительницы отдела международного сотрудничества УЦБС Соломии Хомы, некоторые участницы не сдают вступительные экзамены или не соответствуют языковым требованиям. После этого они фактически остаются без возможности продолжить обучение или самостоятельно оплатить возвращение домой.

Исследователи также выявили связи вербовочной сети с организациями российских соотечественников за рубежом. В частности, в сентябре 2024 года соответствующий координационный совет в Тунисе заключил меморандум о сотрудничестве с "Алабугой".

Вербовка африканцев – что известно о планах РФ

Напомним, что в конце октября 2026 года Гана и Демократическая Республика Конго подписали соглашения о сотрудничестве с российской особой экономической зоной "Алабуга".

По информации ганского издания Citi News, соглашение подписал министр труда Ганы Эммануэль Агьекум. Оно предусматривает организованное привлечение граждан страны к работе на промышленных предприятиях России.

Демократическая Республика Конго подписала пятилетний меморандум, направленный на профессиональную подготовку молодежи, стажировки и развитие возможностей трудоустройства.

Расширение сети вербовки происходит на фоне наращивания производственных мощностей особой экономической зоны "Алабуга". В сентябре спутниковые снимки зафиксировали строительство как минимум десяти новых производственных цехов на территории предприятия, где изготавливают "Шахеды".

Кроме того, Россия привлекает к производству работников из Северной Кореи. Это свидетельствует об использовании иностранной рабочей силы для обеспечения потребностей российского оборонно-промышленного комплекса.

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