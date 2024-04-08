Дизайн задней панели заметно изменится и будет отсылать к облику iPhone 11.

В сети появились первые качественные рендеры iPhone 16, которые показывают возможный дизайн нового смартфона от Apple. Изображения сделаны на основе всей доступной на данный момент информации о новых iPhone.

Дизайн смартфона будет отсылать к облику iPhone 11, где блок камер расположен вертикально, а не по диагонали. Как отмечается, подобное расположение камеры позволит телефону записывать пространственные видео для гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro.

Кроме того, вся серия iPhone 16 будет оснащена кнопкой "Действие", которая впервые появилась в Pro-моделях iPhone 15. А на правом торце расположится новую кнопка "Захват" для управления камерой. Крупного обновления камер для базовых моделей не ожидается – они только в 2023 году получили новый 48-мегапиксельный сенсор.

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По данным китайского издания Mydrivers, люди на производстве, которые уже видели iPhone 16 "вживую", говорят, что смартфон получился некрасивым.

Что касается iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, то эти модели сохранят квадратный блок камер. Однако размеры экранов у них вырастут до 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Таким образом, в случае с "Про Макс" мы получим практически мини-планшет.

Также в Pro-моделях в этом году заметно прокачают камеру. Вместе с широкоугольным 48-Мп объективом они получат сверхширокоугольный сенсор с аналогичным разрешением. А увеличенные размеры позволят установить в "прошки" более крупные и долговечные батареи.

Если в планах Apple ничего не изменится, серия iPhone 16 будет представлена в сентябре 2024 года. Тогда же можно будет обновиться до iOS 18, которую называют самым крупным апдейтом в истории айфонов.

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