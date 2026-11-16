Цены на медь упали до минимума за более чем четыре месяца: сколько стоит металл

На металлах негативно сказались обвал технологического сектора и проблемы в экономике Китая.

Цены на медь в понедельник, 16 ноября, упали до минимального уровня за более чем четыре месяца. Распродажа акций технологических компаний и слабые экономические данные из Китая ухудшили перспективы спроса и подорвали склонность к риску.

Издание Bloomberg пишет, что фьючерсы на Лондонской бирже металлов (LME) упали на 1,4 % - до самого низкого уровня с 8 июля, продлив серию из пяти недель падения подряд. На настроениях негативно сказались потрясения в отрасли искусственного интеллекта, последовавшие за кризисом в компании Nvidia Corp. Ожидания дальнейшего повышения процентных ставок после комментариев представителей Федеральной резервной системы США усиливают давление на медь, которая используется в энергетической инфраструктуре и центрах обработки данных.

Трейдеры также следят за значительным ростом цен на олово на LME, где спотовые цены резко выросли из-за сокращения запасов, что привело к дефициту краткосрочных поставок этого металла, который используется в качестве припоя в электронике.

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По состоянию на 05:55 по киевскому времени цена на медь снизилась на 1,2% - до 13 240 долларов за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла обойдется в 13,24 доллара.

При этом цена на алюминий упала на 0,7% - до 2 989,50 долларов, а олово потеряло 1,7%, достигнув отметки в 45 915 долларов за тонну.

Что касается украинского рынка, то, по данным Metal Monitor, 16 ноября медь принимают в среднем по 490,62 гривни, а на бирже цена установлена на уровне 613,09 грн.

Цены на металлы - последние новости

В последнее время цены на медь довольно-таки резко реагируют на ситуацию в мире. Так 6 ноября цены на медь обвалились до самого низкого уровня с июля на фоне политических потрясений в Вашингтоне.

Но уже 13 ноября металл резко подорожал, сократив потери на фоне потрясений в секторе искусственного интеллекта и ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок в США.

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