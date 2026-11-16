Таким образом глава МИД Польши прокомментировал последние требования РФ относительно расширения и присутствия НАТО в Центральной, Восточной и Северной Европе.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался о проблеме политической культуры правящего класса в Российской Федерации. Власти России больше мечтают о новых завоеваниях, а не об улучшении качества жизни собственного населения. Об этом глава МИД Польши сообщил в сети X.

"Последние требования российского правительства освещают извечную проблему их политической культуры, а именно, что их больше беспокоит завоевание иностранного города, о котором никто из них никогда не слышал, чем около 11 миллионов россиян, у которых нет туалетов в собственных домах", – подчеркнул Сикорский.

Как сообщал УНИАН, инициатор войны и российский диктатор Владимир Путин вновь требует от НАТО, чтобы все страны, вступившие в Альянс после 1997 года, вышли из договора о коллективной безопасности. К этим странам относятся страны Центральной, Восточной и Северной Европы.

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В частности, речь идет о выводе войск и военных баз Альянса из стран Балтии и Польши на позиции, которые они занимали до 1997 года.

Это требование представители Путина отстаивают на трехсторонних переговорах с Украиной и США в контексте обсуждения послевоенной архитектуры безопасности в Европе. Также россияне требуют от стран Европы прекратить оказывать помощь Украине.

Москва требует запретить любую военную деятельность НАТО в Украине, Восточной Европе, Центральной Азии и на Южном Кавказе.

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