Россияне утром дважды ударили по Днепру: есть погибший и много раненых (фото)

В нескольких многоэтажках выбиты окна.

Утром 16 ноября российские войска дважды атаковали Днепр – сообщается о многочисленных разрушениях, есть погибший и раненые.

О последствиях атаки начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил около 7 часов утра. По его информации, повреждены несколько многоэтажных домов – в них взрывная волна выбила окна и повредила балконы.

Впоследствии он добавил, что в результате атаки ранена 44-летняя женщина, она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

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В 8:20 Ганжа сообщил о новом ударе россиян по Днепру.

"Один человек погиб, трое получили ранения. На дороге загорелись автомобили. На месте работают все службы", – сообщил он.

Начальник ОГА также опубликовал фото уничтоженных автомобилей и домов с выбитыми окнами.

Обновлено 9.30. Количество раненых из-за атаки россиян на Днепр возросло до 10, все госпитализированы.

Двое мужчин – 26 и 47 лет в тяжелом состоянии.

Удары РФ по Украине

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в Запорожье и на Днепропетровщине сложилась очень сложная ситуацияпосле российских ударов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в настоящее время тактика россиян заключается в том, чтобы несколько дней подряд наносить удары по одному из регионов.

Между тем аналитики ISW пишут, что после ограничения Starshield российские войска могут получить возможность наносить более эффективные удары с оккупированных территорий по городам на юге и востоке Украины – например, по Запорожью, Днепру и Павлограду.

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