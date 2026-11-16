Украинский Leopard пережил 45 атак дронов и продолжил бой: аналитики ошарашены

Украинский Leopard выдержал 45 атак FPV-дронов в ходе операции "Вивальди" и остался в строю.

Украинский танк Leopard выдержал 45 попаданий FPV-дронов во время операции "Вивальди" и до сих пор находится в рабочем состоянии. Об этом случае командир одной из бригад, участвовавших в операции, рассказал американскому военному аналитику Робу Ли.

Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики и бывший офицер Корпуса морской пехоты США, поделился этой информацией в социальной сети X.

"Я разговаривал с одним из командиров бригад, участвовавших в операции "Вивальди". Он сказал, что до сих пор ценит танки и считает, что в будущем мы увидим успешные бронетанковые штурмы", – написал аналитик.

Видео дня

По его словам, один из танков Leopard этой бригады выдержал 45 ударов FPV-дронов и продолжает работать.

Видеозаписи с беспилотников, на которых видны поврежденные танки, стали одними из самых распространенных кадров войны в Украине. Из-за этого у многих зрителей могло сложиться впечатление, что тяжелая бронетехника беззащитна перед дешевыми дронами.

Однако военные подразделения в основном публикуют видео ударов, которые заканчиваются взрывом или появлением горящего корпуса. Неудачные атаки и попадания, которые танк выдерживает, значительно реже попадают в сеть.

FPV – это небольшие ударные беспилотники, которыми управляет оператор с помощью видео в реальном времени с камеры дрона. Обычно они оснащены одной кумулятивной или взрывной боеголовкой.

Российский Т-62М также выдержал десятки ударов FPV-дронов

Украинский военный аналитик и ветеран обороны Дмитрий Путята, известный в социальных сетях под ником Kriegsforscher, описал похожий случай с российской стороны линии разграничения.

По его словам, во время той же операции украинские силы в течение нескольких часов задействовали 52 FPV-дрона против российского танка Т-62М образца 2022 года. Однако машина не сгорела.

"Потому что внутри не было боеприпасов", – пояснил Путята.

Т-62М образца 2022 года – это модернизированный советский танк Т-62М, оснащенный более новым тепловизионным прицелом.

Возгорание или детонация боеприпасов обычно превращают пораженный танк в огненный шар, который хорошо виден на видеозаписях с беспилотников.

Операция "Вивальди": что известно

Напомним, что операция "Вивальди" представляла собой контрнаступление 3-го армейского корпуса Украины в районе Лимана на севере Донецкой области. Она началась в мае, но оставалась засекреченной, пока командир корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий не объявил о ней 15 сентября.

К концу сентября корпус сообщил о возвращении 176 квадратных километров территории. О завершении операции объявили 19 октября.

В Euronews отметили, что операция "Вивальди" сорвала стратегический замысел России на Донбассе. В частности, контрнаступление Сил обороны Украины на Лиманском направлении разрушило северный фланг наступления российских оккупантов, которое должно было завершиться окружением подконтрольной Украине части Донецкой области.

Билецкий, командир Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины, бригадный генерал, в частности, заявил, что украинская операция "Вивальди" привела к значительным потерям в 144-й мотострелковой дивизии оккупантов.

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