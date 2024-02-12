По слухам, базового iPhone 16 Plus в этом году не будет, а вместо него появятся две новые модели SE.

Известный Аpple-инсайдер, скрывающийся в твиттере под ником Majin Bu, поделился новой информацией об айфонах нового поколения. Из сообщения инсайдера следует, что компания готовит сразу пять моделей линейки iPhone 16.

Речь идет о следующих моделях:

iPhone 16 – 6,3-дюймовый экран на 120 Гц, две камеры

iPhone 16 Pro – 6,3-дюймовый экран на 120 Гц, три камеры

iPhone 16 Pro Max – 6,9-дюймовый экран на 120 Гц, три камеры, рекордный аккумулятор.

iPhone 16 SE и 16 Plus SE – 6,1- и 6,7-дюймовый экран на 60 Гц, одна камера, уменьшенный аккумулятор, меньшая стоимость.

Таким образом, базового Plus в этом году не будет, а вместо него якобы появятся две новые модели с приставкой SE. Они, как ожидается, займут свою нишу в среднебюджетном сегменте.

Видео дня

Инсайдер отметил, что он на 100% не уверен в данной информации, при этом он может точно подтвердить, что Apple действительно тестирует некий айфон с одной камерой и экраном на 60 Гц

Отметим, что после того, как продажи компактных iPhone 12 и 13 mini не оправдали себя, Apple заменила версию "мини" на "плюс" с большим экраном. Но эти модели тоже не снискали особой популярности у пользователей, особенно на фоне Pro-моделей, поэтому отказ от iPhone 16 Plus выглядит логично.

До выхода новых смартфонов Apple остается еще много месяцев, но в сети уже накопилось достаточно слухов об iPhone 16. Одним из самых заметных апгрейдов станет увеличение дисплеев Pro-моделей, а на корпусе появится новая кнопка для управления камерой.

Вас также могут заинтересовать новости: