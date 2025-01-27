Так хотят наказывать пользователей, у которых включены блокировщики рекламы.

YouTube продолжает борьбу с теми, кто использует блокировщик рекламы на их сайте. Теперь в случае если у пользователя активирован блокировщик рекламы в браузере, платформа может начать показывать непропускаемую рекламу, которая может идти по несколько часов.

Об абсурдно долгой рекламе несколько дней назад начали писать пользователи Reddit. Тогда причина явления была неизвестна, но в Android Authority получили комментарий от Google о "запуске глобальной кампании" против таких пользователей.

В Google заявили, что реклама – это "жизненно важный спасательный круг" для создателей видео, который помогает развивать им бизнес, а попытки ее обойти нарушают правила сервиса. В компании добавили, что стандартная непропускаемая реклама, как правило, длится 15 секунд, но для тех, кто ее блокирует, она может вырасти до трех часов.

Видео дня

Подобные меры вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Некоторые пользователи даже писали о рекламе длиной в 10 и даже 90 часов, однако их случаи не подтверждены.

Ранее в рамках борьбы с блокировщиками рекламы YouTube перематывал видео на самый конец, если в браузере было включено расширение по типу AdBlocker, а также начал экспериментировать с интеграцией рекламы на стороне сервера.

В одном из последних обновлений в YouTube вместе с "лайками" стала доступна кнопка "Хайп". А продолжительность "шортсов" увеличилась до 3 минут – все из-за TikTok.

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