В YouTube вместе с лайками появилась кнопка 'Хайп': как она работает

«Хайп» – свежая функция YouTube: как она работает / фото REUTERS

Главный видеохостинг планеты YouTube начал разворачивать новую функцию для пользователей. Это необычная опция – она предлагает зрителю захайпить видео своих любимых авторов, чтобы их контент чаще замечали, пишет The Verge.

Механика будет такой: каждую неделю пользователи получают по три "хайпа", которыми можно голосовать за недавние ролики начинающих авторов с менее чем 500 тыс. подписчиков, а самые "хайповые" из них попадут в обновляемый топ-100 (для каждой страны он будет свой).

Журналисты предполагают, что "хайп" станет специальной валютой, которую в будущем можно будет приобретать для YouTube. При этом часть средств от продаж будет поступать самим авторам контента.

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Сервис обещает постепенно разворачивать новую функцию по всему миру. Первыми пользователями оказались жители Бразилии, Турции и Тайване. 

Вместе с Hype авторам YouTube станет доступен автоматический дубляж видео, который тестировали с июня 2023 года. Сервис расширит количество поддерживаемых языков: появятся испанский, итальянский, португальский, французский и другие.

Как рассказывал УНИАН, накануне Google полностью отключила монетизацию YouTube-блогерам из России. Ранее компания уже вводила ограничения для российских пользователей в 2022 году, когда отключила показ рекламы на территории России, однако просмотр от зрителей из-за рубежа все еще позволял им зарабатывать на контенте. Теперь и этого не будет.

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