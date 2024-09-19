В YouTube вместе с лайками появилась кнопка 'Хайп': как она работает

"Хайп напоминает "Тренды", но сосредоточен на небольших каналах и на том, что люди рекомендуют, а не просто смотрят.

Главный видеохостинг планеты YouTube начал разворачивать новую функцию для пользователей. Это необычная опция – она предлагает зрителю захайпить видео своих любимых авторов, чтобы их контент чаще замечали, пишет The Verge.

Механика будет такой: каждую неделю пользователи получают по три "хайпа", которыми можно голосовать за недавние ролики начинающих авторов с менее чем 500 тыс. подписчиков, а самые "хайповые" из них попадут в обновляемый топ-100 (для каждой страны он будет свой).

Журналисты предполагают, что "хайп" станет специальной валютой, которую в будущем можно будет приобретать для YouTube. При этом часть средств от продаж будет поступать самим авторам контента.

Видео дня

Сервис обещает постепенно разворачивать новую функцию по всему миру. Первыми пользователями оказались жители Бразилии, Турции и Тайване. Вместе с Hype авторам YouTube станет доступен автоматический дубляж видео, который тестировали с июня 2023 года. Сервис расширит количество поддерживаемых языков: появятся испанский, итальянский, португальский, французский и другие. Как рассказывал УНИАН, накануне Google полностью отключила монетизацию YouTube-блогерам из России. Ранее компания уже вводила ограничения для российских пользователей в 2022 году, когда отключила показ рекламы на территории России, однако просмотр от зрителей из-за рубежа все еще позволял им зарабатывать на контенте. Теперь и этого не будет.

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