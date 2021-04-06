Пол Пирс имел опрометчивость выйти нетрезвым в прямой эфир Instagram.

Американский кабельный спортивный телевизионный канал ESPN уволил бывшую звезду баскетбола, а ныне ТВ-эксперта Пола Пирса. 43-летний Пирс имел неосторожность выйти в прямой эфир Instagram с полуобнаженными девушками на вечеринке, где они танцевали тверк.

Об этом сообщает Yahoo Sports.

В помещении, откуда велась трансляция, были стриптизерши в нижнем белье, которые делали массаж. Компания играла в карты, пьянствовала и курила. Видео быстро разлетелось сетью и телеканал решил прекратить сотрудничество с аналитиком и экспертом.

В 2008 году Пирс с "Бостоном" стал чемпионом НБА, 10 раз участвовал в Матче всех звезд НБА и является вторым по результативности игроком в истории "Селтикс". Пирс работал на ESPN с 2017 года и был активно вовлечен во все передачи, связанные с баскетболом.

Заметим, что у спортсмена есть жена и трое детей.

Читайте такжеТы - не ты, когда голоден: Олимпийский чемпион по баскетболу смаковал жареной курицей на пресс-конференции (видео)

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем