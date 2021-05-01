Филиппо Монделли не сумел побороть остеосаркому.

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по академической гребле Филиппо Монделли скончался в возрасте 26 лет.

Об этом сообщил Олимпийский комитет Италии на своем официальном сайте.

"Чемпион в воде и на суше, образец мастерства и отваги. Итальянский спорт скорбит о безвременной кончине Филиппо Монделли. Прощай, Филиппо, мы тебя никогда не забудем!", - говорится в сообщении.

Как сообщает corriere.it, Монделли продолжительное время боролся с раком кости ноги. Он перенес ряд операций и 14 курсов химиотерапии. Затем вместо разрушенной болезнью бедренной кости ему установили титановый протез. К сожалению, побороть болезнь спортсмену не удалось.

В 2018 году Монделли завоевал золото на чемпионатах мира и Европы в соревнованиях парных четверок, а в 2017-м стал чемпионом Европы в соревнованиях парных двоек. В составе четверки он квалифицировался на Олимпиаду в Токио.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь