Лучший гандбольный клуб Украины уступил в первом матче 1/4 финала SEHA-Лиги

"Мотор" еще может отыграться во второй встрече.

Запорожский "Мотор" стартовал с поражения в четвертьфинале международного турнира SEHA-Лига.

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Чемпион Украины потерпел поражение на выезде от команды БГК имени Мешкова. Матч проходил в Беларуси и завершился со счетом 30:28 (16:15, 14:13) в пользу хозяев.

Ответный матч состоится в Украине 11 марта.

Победитель пары в полуфинале встретится с сильнейшим в противостоянии венгерского "Веспрема" и сербской "Войводины".

Стоит отметить, что в феврале "Мотор" выбыл из борьбы в гандбольной Лиге чемпионов, заняв последнее место в своей группе.

УНИАН ранее сообщал о том, что Украина опровергла переговоры с Россией о проведении совместного ЧЕ по гандболу.