Лучший гандбольный клуб Украины уступил в первом матче 1/4 финала SEHA-Лиги
18:17, 07 марта 2020Другое
85 0
"Мотор" еще может отыграться во второй встрече.
Мотор проведет второй матч дома / фото: seha-liga.com
Запорожский "Мотор" стартовал с поражения в четвертьфинале международного турнира SEHA-Лига.
Читайте такжеЛучший гандбольный клуб Украины вышел в четвертьфинал международной SEHA-лиги
Чемпион Украины потерпел поражение на выезде от команды БГК имени Мешкова. Матч проходил в Беларуси и завершился со счетом 30:28 (16:15, 14:13) в пользу хозяев.
Ответный матч состоится в Украине 11 марта.
Победитель пары в полуфинале встретится с сильнейшим в противостоянии венгерского "Веспрема" и сербской "Войводины".
Стоит отметить, что в феврале "Мотор" выбыл из борьбы в гандбольной Лиге чемпионов, заняв последнее место в своей группе.
УНИАН ранее сообщал о том, что Украина опровергла переговоры с Россией о проведении совместного ЧЕ по гандболу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter