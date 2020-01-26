Украина опровергла переговоры с Россией о проведении совместного ЧЕ по гандболу

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины сделало заявление.

Министерство культуры, молодежи и спорта и Федерация гандбола Украины отреагировали на информацию о переговорах с Россией относительного возможного проведения совместного женского чемпионата Европы по гандболу в 2026-м году.

Читайте также"Обсуждали такой вариант": в России хотят провести чемпионат Европы по гандболу вместе с Украиной

Заявление появилось на официальной странице Министерства в Facebook.

"Представители российских медиа распространили информацию о подаче совместной заявки с Украиной на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году. От имени Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, а также Федерации гандбола Украины, сообщаем, что мы не вели и не ведем никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с представителями Российской Федерации.

Информация о возможности подачи заявки на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году не является достоверной. Неприемлемо проводить совместные мероприятия со страной-агрессором".

Отметим, что Россия претендовала на проведение чемпионата Европы-2024, однако право провести турнир получила совместная заявка Венгрии, Австрии и Швейцарии.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский футбольный клуб расторг контракт с игроком из-за поездки в Россию.