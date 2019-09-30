Украинка Ястремская уступила восьмой ракетке мира на престижном турнире в Пекине (видео)
11:26, 30 сентября 2019Другое
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Украинка не сумела выйти в третий раунд.
Даяна Ястремская / REUTERS
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская уступила во втором круге на турнире Premier Mandatory в Пекине (призовой фонд - $ 8,285,274).
Соперницей украинки была восьмая ракетка мира из Нидерландов Кики Бертенс.
Матч продолжался 1 час и 45 минут. Ястремская уступила по итогам двух сетов - 6:7 (5), 3:6. Украинка за матч реализовала 3 брейкпоинта из 12, а такде отдала 4 подачи сопернице и совершила 2 эйса при 4 двойных ошибках.
👏👏@kikibertens is victorious against Yastremska, 7-6(5), 6-3, advances to the next round!#ChinaOpenpic.twitter.com/i0VkoYq5fU— WTA (@WTA) 30 сентября 2019 г.
Борьбу в Пекине продолжает первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая позже проведет поединок против китаянки Ван Яфань.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Марта Костюк не смогла выйти в финал теннисного турнира в Испании.
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