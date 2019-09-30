цей матеріал доступний українською

Украинка Ястремская уступила восьмой ракетке мира на престижном турнире в Пекине (видео)

11:26, 30 сентября 2019
Другое
51 0
Даяна Ястремская / REUTERS

Соперницей украинки была восьмая ракетка мира из Нидерландов Кики Бертенс. 

Матч продолжался 1 час и 45 минут. Ястремская уступила по итогам двух сетов - 6:7 (5), 3:6. Украинка за матч реализовала 3 брейкпоинта из 12, а такде отдала 4 подачи сопернице и совершила 2 эйса при 4 двойных ошибках.

Борьбу в Пекине продолжает первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая позже проведет поединок против китаянки Ван Яфань.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Марта Костюк не смогла выйти в финал теннисного турнира в Испании.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #теннис#Даяна Ястремская