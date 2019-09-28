Украинка Костюк не смогла выйти в финал теннисного турнира в Испании

Украинская теннисистка уступила третьей ракетке посева.

Украинская теннисистка Марта Костюк потерпела поражение в полуфинале турнира ITF в испанской Валенсии с призовым фондом 60 тысяч долларов.

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В матче 1/2 финала Костюк в двух сетах уступила третьей сеяной Тамаре Корпач из Германии - 5:7, 2:6.

В первой партии шла равная борьба, но Костюк не сумела повести 6:5 и затем немка подала на сет. Во втором сете 17-летняя киевлянка упустила три гейма на свой подаче и сделала один брейк.

Стоит отметить, что Костюк не смогла выйти в свой третий финал на турнирах ITF в этом году. На счету украинки два проигранных решающих поединка.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Катарина Завацкая остановилась в шаге от финала на турнире в Ташкенте.