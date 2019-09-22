цей матеріал доступний українською

Мужская сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧЕ по волейболу (фото)

00:05, 22 сентября 2019
Другое
199 0
Сборная Украины обыграла бельгийцев / фото: cev.eu

В матче 1/8 финала подопечные Угиса Крастиньша в Антерпене обыграли сборную Бельгии, которая до матча считалась фаворитом противостояния.

Украинцы уступали со счетом 1:2, однако сумели отыграться и одержать победу на тайбрэйке.

Украина - Бельгия - 3:2 (25:22, 21:25, 14:25, 25:18, 15:10)

Мужская сборная Украины впервые в истории играет в плей-офф европейского первенства и теперь будет бороться за путевку в полуфинал.

В четвертьфинале Украину ждет встреча со сборной Сербии. Матч пройдет 24 сентября.

фото: cev.eu
cev.eu
фото: cev.eu

Как сообщал УНИАН, сборная Украины обеспечила себе выход в плей-офф ЧЕ за тур до финиша группового этапа, когда обыграла сборную Эстонии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #волейбол#сборная Украины по волейболу