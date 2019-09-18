Сборная Украины обыграла Эстонию и вышла в плей-офф чемпионата Европы по волейболу

Украинцы гарантировали себе выход из группы.

Мужская сборная Украины в четвертом матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу в Нидерландах обыграла сборную Эстонии.

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Подопечные Угиса Крастиньша доминировали по ходу всего поединка и выиграли все три сета. Самым результативным игроком встречи в очередной раз стал капитан украинской сборной Олег Плотницкий, который набрал 15 очков.

Украина - Эстония - 3:0 (25:17, 25:15, 25:14)

Благодаря этому успеху украинцы набрали уже девять очков в группе D и гарантировали себе место в первой четверке, которое позволяет выйти в плей-офф.

19 сентября Украина проведет заключительный матч с Польшей.

Как сообщал УНИАН, в третьем матче на турнире украинцы обыграли Черногорию.