Сборная Украины обыграла Эстонию и вышла в плей-офф чемпионата Европы по волейболу
18:41, 18 сентября 2019Другое
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Украинцы гарантировали себе выход из группы.
Украинцы гарантировали себе место в топ-4 группы / фото: cev.lu
Мужская сборная Украины в четвертом матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу в Нидерландах обыграла сборную Эстонии.
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Подопечные Угиса Крастиньша доминировали по ходу всего поединка и выиграли все три сета. Самым результативным игроком встречи в очередной раз стал капитан украинской сборной Олег Плотницкий, который набрал 15 очков.
Украина - Эстония - 3:0 (25:17, 25:15, 25:14)
Благодаря этому успеху украинцы набрали уже девять очков в группе D и гарантировали себе место в первой четверке, которое позволяет выйти в плей-офф.
19 сентября Украина проведет заключительный матч с Польшей.
Как сообщал УНИАН, в третьем матче на турнире украинцы обыграли Черногорию.
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