Женская сборная Украины по волейболу стартовала в Золотой Евролиге с уверенной победы

Украинки в Запорожье разобрались со словачками.

Женская сборная Украины по волейболу, игравшая в несколько обновленном составе, с уверенной победы начала свои выступления в Золотой Евролиге-2019. В первом туре группы А украинки в Запорожье в трех партиях обыграли сборную Словакии.

Золотая Евролига. Женщины. Группа А. 1-й тур:

Украина – Словакия 3:0 (25:17, 25:22, 25:17)

Самыми результативными на площадке у украинок стали Светлана Дорсман (15 очков) и Анна Степанюк (13 очков), сообщает Xsport.

В другом матче нашей группы сборная Чехии уверенно обыграла Швецию 3:0 (25:10, 25:14, 25:10).

В следующем туре в среду 29 мая украинки сыграют выездной матч со сборной Швеции.